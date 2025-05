Devolver dinheiro da fraude do INSS é prioridade também para a Fazenda

O Ministério da Fazenda também está comprometido com o ressarcimento dos valores desviados pelas fraudes no INSS, ainda que isso apresente riscos para as contas públicas. Distinguir quem foi lesado de quem contribuía de forma legal também é um desafio para as devoluções.

O governo Lula montou uma força-tarefa para conter ao máximo os prejuízos da fraude bilionária em aposentadorias e benefícios do INSS. Depois de suspender os descontos ilegais, a prioridade agora é acelerar os ressarcimentos dos valores desviados desde 2019 até março.

Já há um entendimento interno que os aposentados precisam ser ressarcidos o quanto antes, idealmente com as devoluções começando ainda neste ano. Para isso acontecer, o governo estuda se será necessário usar recursos do Tesouro até que os processos legais sejam finalizados. O plano de devolução está sendo elaborado pelo INSS, com apoio da AGU (Advocacia Geral da União) e Dataprev. Hoje o presidente Lula tem inclusive uma reunião com ministros e presidente do INSS que tratará do tema. Apesar de prioritária, a devolução não será nada simples e envolve alguns riscos.