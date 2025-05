Os pontos sensíveis da reforma do IR, segundo o relator

1. Compensações

Assim como a equipe econômica, o relator defende a neutralidade da proposta. Ou seja, que a renúncia da isenção total para quem ganha até R$ 5.000 e a parcial para quem ganha até R$ 7.000 sejam cobertas por outras fontes de receita. Neste momento, Lira está ouvindo ideias, e ainda não deixa claro qual será o caminho. Hoje há dois caminhos principais: a compensação apenas com a cobrança do Imposto Mínimo para quem ganha mais de R$ 50.000 mensais, como propôs o governo, ou aumentando esse piso e elevando a CSLL dos bancos, proposta feita pelo seu partido. Novas ideias devem surgir e ser debatidas.

2. Possíveis perdas de Estados e municípios.

Outra grande preocupação do relator é sobre as possíveis perdas de Estados e municípios. Lira está ouvindo entidades e o corpo técnico da Câmara e até agora o diagnóstico que recebeu é que pela proposta atual haverá um impacto maior para os municípios de mais de 50 mil habitantes e para os Estados. Já os municípios com menos de 50 mil habitantes devem ter aumento de arrecadação. O relator busca ajustar a proposta para que haja um equilíbrio entre os entes.

3. Preocupação com investimentos no Brasil

O presidente voltou a defender o texto aprovado da reforma da renda aprovado na sua gestão como presidente, o PL 2337/2021, que ficou parado no Senado. O projeto ampliava a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, mas também fazia alterações nos impostos das empresas, reduzindo o imposto de renda das empresas (tanto IRPJ quanto CSLL), mas tributando lucros e dividendos a 20% e acabando com JCP (Juros sobre capital próprio).