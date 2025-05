Após isenção de IR, governo Lula quer ampliar crédito para MEIs

Além da reforma do Imposto de Renda da pessoa física, a equipe econômica do governo Lula quer ver rodando em 2026 outra agenda econômica prioritária que vem sendo discutida em paralelo com menos alarde: a da melhoria do crédito. Para isso, faltam: (1) a aprovação da pauta microeconômica que tramita no Congresso, e (2) a finalização do desenho pelo Banco Central do Pix Garantido.

Pelo desenho, o Pix Garantido vai funcionar como uma antecipação de recebíveis, mas com um mecanismo de retenção de parte do que for recebido por pix para abater a dívida, como ocorre nos empréstimos consignados. Por isso, deve se tornar uma modalidade de crédito mais barato beneficiando principalmente trabalhadores autônomos e MEIs (microempreendedores individuais) que hoje têm acesso restrito a linhas mais interessantes justamente pela falta de garantias. Com o Pix Garantido, os bancos poderão cobrar juros menores com prazos maiores em função da garantia de recebimento das parcelas, assim como ocorreu com os recebíveis do cartão de crédito.

Como vai funcionar?

Quem precisar de um empréstimo, vai poder usar o fluxo de pix como garantia.

Digamos que o cliente tem uma média mensal de recebimento de R$ 10 mil em pix no último ano. Além desse fluxo ser usado como garantia do empréstimo, quando o cliente, após receber o adiantamento, passar a receber transações por pix, parte ficará retida pelo banco como pagamento das parcelas do empréstimo, assim como acontece nos consignados (com desconto em folha).