Saúde desenha produtos financeiros para Santas Casas via Medida Provisória

Outras iniciativas como programa de financiamento para impulsionar pesquisa científica no Brasil. Dentro delas está a criação de um fundo de venture capital (a exemplo do que já existe na rede privada). O aporte inicial do fundo deve ser de R$ 100 milhões, com foco em startups de base tecnológica vinculadas ao setor de saúde, além de um programa de energia renovável para hospitais filantrópicos.

Além dos produtos financeiros para as Santas Casas, o Ministério da Saúde também estuda um programa para reduzir a fila do SUS fazendo parcerias com a rede privada. Para pagar a rede privada, o governo estuda dispor de R$ 2,4 bilhões de recursos do Orçamento 2025, que serão remanejados.

As medidas estão em fase final de elaboração e devem ser editadas ainda neste semestre.