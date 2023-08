Os índices futuros americanos sobem após a divulgação do resultado da Nvidia. O balanço trouxe números fortes, com lucro 843% maior do que o acumulado no mesmo período de 2022, o que apoiou resultados nos setores de tecnologia nos Estados Unidos. Os investidores acompanham o Simpósio de Jackson Hole, que começa hoje em Wyoming, e esperam pelo discurso de amanhã (25) de Jerome Powell, presidente do Fed (Federal Reserve, o Banco Central americano). A expectativa é de que Powell dê sinalizações mais claras sobre as perspectivas para os juros nos EUA. A fraqueza dos indicadores econômicos globais divulgados nesta semana reforçam as apostas de maior flexibilidade dos BCs, inclusive do Fed. A agenda de hoje nos EUA ainda inclui dados de auxílio-desemprego, índice de atividade nacional de Chicago e encomendas de bens consolidados.

As Bolsas europeias também operam em alta, à espera do discurso da presidente do BCE. Os resultados da Nvidia impulsionaram as ações ligadas a microchips no continente. Além disso, os investidores também estão na expectativa pelo Simpósio de Jackson Hole, onde aa presidente do BCE (Banco Central Europeu), Christine Lagarde, deve falar na sexta (25). No geral, há certo alívio com a notícia de que a Woodside conseguiu um acordo preliminar para evitar greve no setor de gás natural liquefeito na Austrália. Com isso, os contratos de gás negociados na Europa reagem com forte queda.

Na Ásia, os mercados fecharam com ganhos, também puxados pela Nvidia. Ações ligadas à tecnologia tiveram destaque após a divulgação dos bons números da Nvidia. As Bolsas ainda ganharam fôlego após o BC da Coreia do Sul manter os juros em 3,5% e não dar sinais de que pode promover cortes em breve, como esperado pelo mercado. Em Seul, o índice Kospi subiu 1,28%, enquanto o Taiex de Taiwan teve alta de 1,17%. O índice Nikkei fechou em alta de 0,87% em Tóquio, e o Hang Seng de Hong Kong saltou 2,05%. Na China, a Bolsa de Xangai subiu 0,12% e a de Shenzhen, 0,49%. O mercado chinês se recuperou após as perdas recentes, puxadas principalmente por dados fracos e pela espera por mais ações do governo para sustentar a economia.