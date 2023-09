Futuros estão em alta nos EUA, mas a liquidez é baixa por causa do feriado do Dia Trabalhador. Com as Bolsas fechadas hoje, a atenção é voltada para os dados de payroll (criação de vagas de emprego) divulgados na sexta-feira (1º) vieram acima do esperado, com 187 mil vagas criadas em agosto, ante as perspectivas de 170 mil. Nesta segunda, a agenda nos EUA reserva a divulgação do Livro Bege do Fed e índices de serviços.

Na Europa, as Bolsas também avançam. O mercado opera nesta segunda com menor volume de negociação por causado feriado nos EUA, onde as Bolsas não abrirão. Investidores estão atentos aos próximos passos da política monetária do BCE (Banco Central Europeu). A agenda de indicadores segue esvaziada, mas vale destacar a queda de 0,9% nas exportações da Alemanha em julho em relação ao mês anterior.

Bolsas asiáticas fecham em alta nesta segunda. Novas medidas de apoio ao setor imobiliário na China fortaleceram os ganhos, em meio a diminuição do relaxamento de restrições e políticas para compra de imóveis residenciais. Ainda, a Country Garden prorrogou um acordo com credores para pagamento de dívidas, para evitar um default. Na China, a Bolsa de Xangai subiu 1,4%, e a de Shenzhen, 1,44%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve alta de 2,51%. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,7%, e em Seul, o índice Kospi apresentou valorização 0,81%. Por fim, em Taiwan, o Taiex avançou 0,87%.