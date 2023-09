Ibovespa: Indústria no Brasil, Livro Bege nos EUA e destaques da semana

Nos EUA, foco no Livro Bege. Os Futuros operam em alta, mas com baixa liquidez, devido ao feriado do Dia Trabalhador neste 4 de setembro. Com as Bolsas fechadas, a atenção é voltada para a repercussão dos dados de payroll (criação de vagas de emprego) que foram divulgados na sexta (1º). Eles mostraram 187 mil vagas criadas em agosto, ante as perspectivas de 170 mil. Nesta segunda, a agenda nos EUA reserva ainda a divulgação do Livro Bege do Fed e índices de serviços.

Na Europa, as Bolsas também avançam. O mercado opera com menor volume de negociação por causado feriado nos EUA, onde as Bolsas não abrirão. Investidores estão atentos aos próximos passos da política monetária do BCE (Banco Central Europeu). A agenda de indicadores segue esvaziada, mas vale destacar a queda de 0,9% nas exportações da Alemanha em julho em relação ao mês anterior.

Bolsas asiáticas fecham em alta nesta segunda. Novas medidas de apoio ao setor imobiliário na China fortaleceram os ganhos, em meio a diminuição do relaxamento de restrições e políticas para compra de imóveis residenciais. Ainda, a Country Garden prorrogou um acordo com credores para pagamento de dívidas, para evitar um default. Na China, a Bolsa de Xangai subiu 1,4%, e a de Shenzhen, 1,44%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve alta de 2,51%. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,7%, e em Seul, o índice Kospi apresentou valorização 0,81%. Por fim, em Taiwan, o Taiex avançou 0,87%.

Ações estreiam no Ibovespa. O índice acomoda agora os papéis da Vamos (VAMO3) e da Petrorecôncavo (RECV3). As ações da Méliuz (CASH3) saem.

Via (VIIA3) remarca assembleia para mudar de nome e trazer mais capital. A varejista marcou para 12 de setembro uma AGE (Assembleia Geral Extraordinária) para analisar a proposta de aumento de capital e discutir a mudança de nome da empresa para Grupo Casas Bahia. A assembleia estava marcada inicialmente para sexta passada, mas não aconteceu por falta de quórum. A potencial oferta de ações (follow-on) tem valor estimado em R$ 1 bilhão, mas pode ter lotes adicionais de ações. O objetivo é captar recursos para melhorar a estrutura de capital, incluindo o reforço do capital de giro.

XP (XPBR31) paga dividendos para acionistas. O pagamento total aos acionistas será de US$ 320 milhões ou US$ 0,58 por ação ordinária. O dividendo será pago em 25 de setembro de 2023 aos acionistas que detiverem a ação em 12 de setembro de 2023.