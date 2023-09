Ibovespa: Dados da indústria no Brasil, nos EUA e o que mais move o mercado

Cenário global impacta negativamente os futuros nos EUA. Após o retorno do feriado do Dia do Trabalho, os dados de PMI na Ásia e Europa decepcionaram investidores. Hoje serão divulgados os números de encomendas à indústria e estoque pela API (Instituto Americano de Petróleo).

Maior parte das bolsas europeias estão em baixa. Nesta terça, dados negativos de PMI na Europa e na China impactam negativamente os negócios. O PMI composto da Zona do Euro recuou a 46,7 na leitura final de agosto, contra previsão de 47 do mercado. O PMI composto da Alemanha caiu a 44,6 em agosto, e o do Reino, a 48,6. Os índices de atividades medidos pelo PMI ficaram abaixo dos 50. O BCE (Banco Central Europeu) revelou que a expectativa para a inflação na zona do euro relativa a julho. A expectativa seguiu em 3,4%, mas para os próximos três anos teve leve alta, de 2,3% em junho a 2,4% em julho.

Na Ásia, as bolsas fecharam na maioria em queda. Elas repercutem os dados modestos do índice de gerentes de compras (PMI) da China e a manutenção da taxa básica de juros na Austrália, que segue em 4,10%. Na China, a Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,71%, e a de Shenzhen, caiu 0,58%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou queda de 2,06%. Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei foi na contramão e fechou em alta de 0,30%. Na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou baixa de 0,09% em Seul, e em Taiwan, o índice Taiex registrou alta de 0,01%. Na agenda de indicadores, o PMI de serviços da China recuou de 54,1 em julho a 51,8 em agosto, enquanto o PMI composto passou de 51,9 a 51,7 no mesmo período. O PMI da China reforçou cautela com o quadro na economia do país, mesmo mostrando crescimento, mas continua em ritmo muito lento.

Petróleo Brent cai pelo primeiro dia nas últimas seis sessões. O barril era negociado por US$ 88,45 (-0,65%), puxado pelos dados negativos da economia chinesa. Entretanto, a volatilidade deverá permanecer com as expectativas de uma extensão dos cortes de oferta por parte dos dois principais membros da OPEP+, Arábia Saudita e Rússia. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,59%, a 846,50 iuanes, o equivalente a US$ 115,92.

Tenda (TEND3) precifica sua oferta de ações (follow-on) a R$ 12,50. No total, a empresa levantou R$ 235 milhões.

Prio (PRIO3) produz menos em agosto. A empresa anunciou que atingiu 98.011 barris de óleo equivalente por dia, recuo de 1,1% em comparação com julho, de acordo com dados preliminares.