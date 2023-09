Divulgação do Livro Bege é esperada nos Estados Unidos. Em meio a negociações de futuros em baixa, os investidores acompanharão a divulgação do Livre Bege na tarde desta quinta, com um resumo das condições econômicas que conduzirão na próxima reunião de política monetária do Fed (Federal Reserve). No geral, o mercado nos EUA sente o impacto da desaceleração da economia da China, mesmo com estímulos recentes ao setor imobiliário, por exemplo, e a queda da atividade na zona do euro. Junto a isso, soma-se a escala dos preços do petróleo, que aumenta os riscos de inflação e as apostas de que os juros continuarão mais elevados por mais tempo.

Indicadores negativos mexem com Bolsas de Valores na Europa. O mercado analisa o quadro de fraqueza apontada, sobretudo, na queda de 11,9% na atividade da indústria em julho na comparação com junho, que subiu 7,6%. Na zona do euro, as vendas no varejo em julho recuaram 0,2%, após crescerem 0,2% no mês anterior. A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) recomenda em relatório que o Banco Central Europeu (BCE) mantenha uma política restritiva "pelo tempo necessário" para garantir a volta da inflação à meta.



Bolsas asiáticas fecham sem direção única nesta quarta. O setor imobiliário chinês teve ganhos, recuperou perdas recentes, e investidores ainda avaliam chances de mais estímulos à economia por Pequim, em meio a temores de desaceleração econômica. Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,12%, e a de Shenzhen subiu 0,08%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou baixa de 0,04%, e o índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, fechou em alta de 0,62%. Na Coreia do Sul, o índice Kospi recuou 0,73% em Seul, e em Taiwan, o índice Taiex desvalorizou 0,32%.