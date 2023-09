Ibovespa: Inflação no Brasil, EUA e China afetam a Bolsa na semana

Índices futuros americanos operam em alta, puxados pela melhora na China. Nos Estados Unidos, expectativa é grande pelos índices de preços ao consumidor (CPI) e de preços ao produtor (PPI) de agosto, que saem na quarta (13) e na quinta (14). Os dados vêm para testar as chances de o Fed (Federal Reserve, o Banco Central americano) promover mais um aperto nos juros ainda em 2023. No final de semana, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse estar cada vez mais confiante de que o país será capaz de conter a inflação sem grandes danos ao mercado de trabalho. Os investidores também esperam pela divulgação dos dados de vendas no varejo e da produção industrial em agosto, além do índice Empire State de atividade industrial e do sentimento do consumidor (Michigan) de setembro.

Na Europa, Bolsas também sobem, à espera de dados dos EUA. As ações de grandes mineradoras registram alta hoje, após números da China surpreenderem positivamente e sinalizarem estabilidade. As boas notícias vindas da Ásia deixam em segundo plano as projeções negativas para o PIB (Produto Interno Bruto) da Zona do Euro: a Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, agora prevê alta de 0,8% em 2023 e de 1,3% em 2024. As expectativas anteriores eram de 1,1% e 1,6%, respectivamente. Na agenda econômica da semana, destaque para a definição sobre juros pelo BCE (Banco Central Europeu) na quinta (14).

Bolsas asiáticas fecham sem direção única, repercutindo notícias de China e Japão. No primeiro, os preços ao consumidor (CPI) subiram 0,1% em agosto — abaixo das expectativas —, após caírem 0,3% em julho. Além disso, os bancos chineses liberaram mais empréstimos do que se previa no mês passado. Paralelamente, para melhorar ainda mais o humor, o presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, disse que pode acabar com a atual política de juros negativos se a inflação parecer sustentável. O índice financeiro Xangai Composto subiu 0,84%, e o Shenzhen Composto avançou 0,90%. Já em Tóquio, o Nikkei caiu 0,43%. O Hang Seng teve alta de 0,58% em Hong Kong, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,36% e o Taiex caiu 0,86% em Taiwan.

Petróleo opera em baixa, enquanto minério de ferro disparou. O barril de petróleo tipo Brent continua acima dos US$ 90, após Arábia Saudita e Rússia prolongarem os cortes de oferta. Já as cotações do minério de ferro na China fecharam com forte alta, impulsionadas pelos dados de inflação positivos e pela ajuda do governo na economia.

No campo corporativo, notícia negativa para a Via. A S&P Global Ratings revisou os ratings de crédito da 6ª e da 7ª emissão de debêntures da companhia, com vencimento em maio de 2026 e setembro de 2028, respectivamente. A perspectiva negativa passou de "brAA-" para "brA-" na Escala Nacional Brasil.

Banrisul anuncia distribuição de R$ 70 milhões em JCP. Os juros sobre capital próprio se referem ao terceiro trimestre e têm um valor líquido de R$ 0,14588120 por ação ordinária e preferencial classe B e de R$ 0,15588343 por ação preferencial classe A. Terão direito aos proventos os investidores com ações em 13 de setembro. Os papéis serão negociadas ex-JCP a partir do dia 14.