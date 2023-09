Ibovespa: Inflação no Brasil acelera; nos EUA, investidores aguardam CPI

Nos EUA, futuros operam em baixa após resultados decepcionantes da Oracle e à espera do CPI. A empresa de software divulgou números baixos nas vendas em nuvem. Além disso, mercado aguarda dados do CPI, a inflação ao consumidor, que será divulgado amanhã. Os dados são aguardados porque podem ajudar a definir a nova taxa de juros dos EUA no próximo encontro do Fed (Federal Reserve), o Banco Central americano.

Na Europa, as bolsas operam sem direção única. Após os ganhos de ontem, mercado está à espera de novos dados de inflação dos EUA e da decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE), que será conhecida na quinta-feira.

Investidores europeus repercutem dados econômicos do bloco. Devem influencier as decisões os números dos preços no atacado na Alemanha, que subiram 0,2% em agosto, somando -2,7% em 12 meses. Ainda na Alemanha, o índice de expectativas econômicas subiu de -12,3 pontos para -11,4 pontos em setembro, segundo pesquisa do instituto alemão ZEW, acima da previsãode -15 pontos. No Reino Unido, a taxa de desemprego subiu levemente a 4,3% no trimestre até julho, ante os 4,2% nos três meses até junho, em linha com a previsão do mercado. Já o salário semanal médio, excluindo-se bônus, mostrou avanço anual de 7,8% no trimestre até julho, mantendo o ritmo do trimestre encerrado em junho. O acréscimo é o maior já registrado desde o início da pesquisa, em 2001.

Na Ásia, as bolsas fecharam mistas, apesar da alta nas construtoras chinesas. Na China, a Country Garden conseguiu a extensão do pagamento de juros por 3 anos, evitando um default em seis títulos. Hoje à noite serão divulgados a taxa de desemprego da Coreia referente a agosto, e o PPI do Japão de agosto. Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,95%, enquanto, o Xangai Composto teve baixa de 0,18%, e o Shenzhen Composto recuou 0,08%. Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,39% em Hong Kong, e o sul-coreano Kospi registrou queda de 0,79%. Enquanto, o Taiex avançou 0,85%.

Nas commodities, petróleo e minério de ferro têm alta. O Brent está superando os US$ 91 antes da divulgação do relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Na China, as cotações do minério de ferro fecharam com forte alta.

No corporativo, a Ferbasa fecha contrato para explorar parques eólicos. Eles vão dar à Ferbasa um volume de 35 MW médios de energia, por 20 anos, com início de fornecimento a partir de 2025. O negócio foi fechado com a empresa controlada da Auren Energia para explorar os parques eólicos Ventos de São Ciro e Ventos de São Bernardo, sob o regime de autoprodução por equiparação. Segundo a companhia, a parceria societária também envolve contratos de fornecimento de energia que vão ser fechados depois da conclusão do negócio.