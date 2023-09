Nos EUA, os futuros operam no negativo, aguardando a divulgação da inflação ao consumidor (CPI). Faltando uma semana para a reunião de política monetária, que acontecerá nos dias 19 e 20, as perspectivas são de manutenção dos juros, mas os investidores estão preocupados com os comentários sobre a manutenção do juro em nível restritivo por um período muito longo. O mercado acredita que o início da redução de juros só ocorra em junho de 2024, agora é só aguardar pelo dado de inflação para calibrar a expectativa. Mas antes mesmo da redução, dependendo de como vier, o CPI poderá mostrar como será o comportamento do Federal Reserve (Fed) nas próximas reuniões, se teremos mais uma ou duas altas do juro.

Na Europa, as bolsas operam em baixa, antes do CPI de agosto dos EUA e em meio a incertezas sobre a decisão de juros do BCE na quinta-feira. A maior parte do mercado aguarda por uma nova alta de 0,25 pp, já que a inflação permanece acima do esperado pelo Banco Central Europeu. No Reino Unido, onde a expectativa é que os juros do BoE subam na semana que vem, de 5,25% para 5,50%, a economia teve contração de 0,5% em julho, mais que o dobro da projeção (-0,2%), com impacto de greves no setor de educação e hospitais. Enquanto a produção industrial na zona do euro em julho também caiu mais do que o esperado, diminuindo 1,1% em relação a junho. As projeções do mercado eram para uma queda de 0,7% na produção no período. Em relação ao mesmo mês do ano passado, a produção industrial do bloco sofreu contração de 2,2% em julho.

Na Ásia, as bolsas fecharam em baixa, à medida que investidores locais digerem dados econômicos do Japão e da Coreia do Sul, além de aguardarem mais estímulos de Pequim ou sinais de recuperação econômica. A taxa de desemprego da Coreia do Sul em agosto atingiu 2%, o valor mais baixo desde junho de 1999. Entretanto, a confiança empresarial no Japão caiu em setembro, de acordo com a sondagem Reuters Tankan. Os investidores ainda aguardam pela divulgação dos dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que serão fundamentais para a decisão de juros do Federal Reserve (Fed). O índice japonês Nikkei caiu 0,21% em Tóquio, o Hang Seng teve perda marginal de 0,09% em Hong Kong, e o sul-coreano Kospi também apresentou ligeira baixa em Seul, de 0,07%. O Xangai Composto recuou 0,45%, enquanto Shenzhen Composto caiu 1,12%. Exceção na Ásia, o Taiex assegurou ligeiro ganho de 0,05% hoje.

As commodities permanecem em alta, com as cotações do petróleo subindo, após as expectativas de uma oferta global mais restrita e os receios de perturbações na oferta na Líbia superarem as preocupações de uma demanda mais lenta em alguns países como a China. Além disso, o relatório publicado nesta quarta-feira pela AIE diz que os cortes da Arábia Saudita e de outros membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) deverão gerar um significativo déficit na oferta da commodity no último trimestre de 2023. Ainda no relatório, a AIE destaca que os estoques globais de petróleo atingiram em agosto o menor patamar em 13 meses.