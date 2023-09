Os índices futuros americanos operam próximo da estabilidade. As atenções estão voltadas para a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI) e dos dados de vendas no varejo de agosto. Na véspera, tivemos a inflação ao consumidor (CPI), que veio em linha com o esperado, com alta de 0,6% puxada pelos preços da gasolina. Por ora, prevalecem as expectativas de manutenção dos juros na próxima reunião do Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos EUA), nos dias 19 e 20.

As Bolsas europeias operam sem direção única, à espera da decisão sobre os juros na Zona do Euro. Não há consenso sobre o anúncio BCE (Banco Central Europeu): uma parte do mercado prevê nova alta de 0,25 ponto percentual, diante da inflação persistente, mas outros analistas apostam em manutenção dos juros para evitar uma recessão mais profunda. Também são aguardadas a fala da presidente do BCE, Christine Lagarde, e as novas projeções de inflação e crescimento para a Zona do Euro. Os dados econômicos dos EUA também devem repercutir no bloco.

Na Ásia, os mercados fecharam em alta, aliviados com os dados de inflação dos EUA. O índice Nikkei subiu 1,41% em Tóquio hoje, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,51%. O Hang Seng teve alta de 0,21% em Hong Kong; o Taiex, de 1,36% em Taiwan. Na China, os resultados foram mistos: o Xangai Composto subiu 0,11%, mas o Shenzhen Composto recuou 0,64%. Ainda hoje saem indicadores sobre a indústria e varejo chineses. Mais cedo, o PBoC (Banco do Povo da China) anunciou que vai reduzir o montante de depósitos que bancos locais precisam separar como reservas, de forma a manter a liquidez em níveis "razoáveis". O PBoC também vai reduzir a RRR (Taxa de Compulsório Bancário) em 0,25 ponto a partir de 15 de setembro. As medidas são mais uma tentativa de impulsionar a economia.

Os preços do petróleo operam em alta, após ligeira queda na véspera. Hoje os mercados voltaram a se concentrar nas expectativas de uma oferta restrita de petróleo em todo o mundo para o resto do ano. As cotações do minério de ferro na China também fecharam o dia com ganhos de mais de 0,8%, negociadas na Bolsa de Dalian por cerca de 863,5 iuanes (US$ 118).