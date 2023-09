Os índices futuros americanos sobem após as boas notícias vindas da Ásia. Além da redução dos juros, também contribui para este movimento a divulgação de dados da indústria e do varejo na China que surpreenderam positivamente o mercado. Os investidores ainda aguardam a publicação de indicadores dos Estados Unidos, incluindo a produção industrial, a confiança do consumidor e as expectativas de inflação, que podem ajudar a calibrar as projeções para a decisão do Fed (Federal Reserve, o Banco Central americano) sobre os juros, na semana que vem.

As Bolsas europeias também operam em alta, puxadas pela decisão sobre juros na Zona do Euro. O BCE (Banco Central Europeu) sinalizou que pode interromper em breve o atual ciclo de reajustes nos juros, depois de aumentá-los pela 10ª vez consecutiva ontem (14). Com esta última alta de 0,25 ponto percentual, o BCE espera trazer a inflação na Zona do Euro a 2% no médio prazo. Paralelamente, o corte nos juros e os dados positivos da China também impulsionam os mercados na Europa.

Na Ásia, os mercados fecharam de forma mista, digerindo os dados divulgados na China. O índice Nikkei subiu 1,1% no Japão, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,1%. O Hang Seng registrou alta de 0,75% em Hong Kong, e o Taiex subiu 0,67% em Taiwan. Na China, porém, o dia foi negativo: o Xangai Composto recuou 0,28%, e o Shenzhen Composto caiu 0,31%. Os dados da produção industrial e do varejo chineses superaram as projeções, com crescimento de 4,5% e 4,6% em agosto, respectivamente. Por outro lado, alguns indicadores decepcionaram e trouxeram dúvidas sobre a recuperação da economia do país. É o caso dos investimentos em ativos fixos, que subiram 3,2% nos primeiros oito meses de 2023, ante uma expectativa de aumento de 3,3%. As vendas de moradias também não animaram, mostrando uma queda de 1,5% no acumulado de janeiro a agosto — o que indica uma piora no mercado imobiliário frente ao período de janeiro a julho (-0,7%).

Do lado das commodities, destaque para a disparada do petróleo. Os preços subiram para o nível mais alto em 10 meses, em resposta ao anúncio de estímulos econômicos na China e às expectativas de que os principais ciclos de aumento nos juros no mundo se aproximam do fim. As cotações de minérios de ferro também fecharam com ganhos na China.