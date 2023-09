Super Quarta: Decisão sobre juros no Brasil, nos EUA, e mais destaques

Nos EUA, os futuros operam próximos da estabilidade à espera do anúncio do Fed. O Banco Popular da China decidiu manter as taxas de juros de referência inalteradas antes do anúncio de política monetária do Fed (Federal Reserve), nesta tarde. É esperado que o Banco Central dos EUA mantenha sua taxa básica no intervalo atual de 5,25% a 5,5%, mas os investidores estão atentos a sinais de possíveis aumentos futuros, visto que a inflação no país permanece acima da meta oficial de 2%. O presidente do Fed, Jerome Powell, indicará possíveis pistas sobre o que pode acontecer nas próximas reuniões. Hoje também serão divulgados os dados de estoques de petróleo dos EUA, que pode ter influência direta na commodity.

Bolsas operam em alta na Europa, com expectativa sobre juros americanos. O mercado também deve repercutir a desaceleração inesperada nos preços ao consumidor do Reino Unido. A CPI (taxa anual de inflação anual) ao consumidor britânica desacelerou para 6,7% em agosto, surpreendendo o mercado, que previa estabilidade. Na Alemanha, o PPI (índice de preços ao produtor) teve uma queda de 12,6% em agosto, a maior desde o início da série histórica, em 1949, informou a agência de estatísticas Destatis. No entanto, os dados não impedem que o Banco da Inglaterra eleve seus juros em 0,25 ponto percentual para 5,5%.

Na Ásia, as Bolsas fecharam em baixa nesta quarta. A China manteve suas principais taxas inalteradas e à espera da decisão do Fed. Na China continental, o dia também foi de perdas porque o Banco Central local, conforme previsto, preservou as LPR (taxas de juros de referência) de um ano em 3,45% e de cinco anos em 4,2%. Nesta sexta-feira (22), o Banco do Japão revisa sua política monetária, sem expectativa de mudanças. O índice japonês Nikkei caiu 0,66% em Tóquio, enquanto o Hang Seng recuou 0,62% em Hong Kong, e o Taiex registrou perda de 0,61% em Taiwan. O Xangai Composto teve queda de 0,52%, e o Shenzhen Composto cedeu 0,59%. Em Seul, o Hang Seng ficou praticamente estável nesta quarta, com alta marginal de 0,02%.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo operam em baixa. Os preços do minério de ferro na China fecharam em alta após duas sessões consecutivas de perdas, uma vez que sinais de estabilização econômica no gigante asiático ajudaram a compensar as preocupações com o setor imobiliário em dificuldades no maior produtor de aço do mundo.

Weg distribuirá de R$ 250,973 milhões em juros sobre o capital próprio. Esse valor é equivalente a R$ 0,05 por ação da WEGE3, com pagamento em 13 de março de 2024. A data ex será no dia 25 de setembro.

Odontoprev aprova distribuição de R$ 20,5 milhões em juros sobre o capital próprio. Isso equivale a R$ 0,037 por ação da ODPV3. O pagamento será realizado em 19 de setembro. A partir de 25 de setembro, as ações serão negociadas sem direito aos juros sobre o capital próprio.