Ibovespa: Bolsas em baixa, IPCA-15 e PIB dos EUA mexem com o mercado

Os futuros operam em queda nos Estados Unidos. Em reunião do Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto, na sigla em inglês), o presidente do Fed (Federal Reserve), Jerome Powell, não descartou uma nova alta do juro no país, o que causou estresse no mercado. Desta forma, as próximas divulgações de indicadores serão decisivas. Na sexta-feira, sairá a inflação do PCE (núcleo da inflação de consumo) de agosto. Além disso, será divulgado na quinta-feira o PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos. O Congresso norte-americano ainda vive um impasse com o orçamento federal porque os partidários da linha dura do Partido Republicano se recusam a ceder em novos aumentos de gastos. As leis de gastos atuais expiram no sábado (30).

As Bolsas europeias seguem igualmente em baixa nesta segunda. Os investidores ainda digerem uma série de decisões de juros de Bancos Centrais feitas na semana passada. A perspectiva é a de que as taxas permaneçam elevadas por um período mais longo. O Banco Central da Inglaterra manteve o juro básico, mas alertou sobre a necessidade de continuar com a restrição monetária por um período "suficientemente longo". O mercado ainda repercutirá nesta semana o índice de confiança do empresário da indústria e do comércio na Alemanha, conhecido pela sigla Ifo, que caiu pelo quinto mês consecutivo em setembro, a 85,7 pontos, mas ficou acima das expectativas.

Na Ásia, as Bolsas fecharam sem direção única. O mercado foi influenciado pelo fraco desempenho recente das Bolsas americanas e ainda mostra preocupação com os problemas do setor imobiliário chinês. O índice Hang Seng teve queda de 1,82% em Hong Kong. Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei subiu 0,85% em Tóquio, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 0,49% em Seul, e o Taiex avançou 0,66% em Taiwan. Na China continental, o dia foi negativo, com perdas no setor imobiliário e financeiro: o Xangai Composto recuperou 0,54%, e o Shenzhen Composto registrou baixa de 0,47%. A Evergrande sofreu um tombo de quase 22%, após a incorporadora chinesa anunciar que está impossibilitada de emitir novos títulos devido a uma investigação sobre uma de suas afiliadas, em um desdobramento que compromete seus planos de reestruturação ou equivalente a mais de US$ 300 bilhões em dívidas.

As cotações do petróleo operam com alta neste início de semana. Os investidores estão concentrados em uma perspectiva de oferta mais restritiva, depois de Moscou ter emitido uma isenção às importações de combustíveis. As cotações de minérios de ferro na China fecharam com forte baixa, com a retomada das preocupações com o consumo de aço mais fraco do que o esperado no pico da temporada de construção e possíveis restrições à produção de aço durante o inverno no principal consumidor da China , e com a oferta de estoques antes do feriado.

Multiplan (MULT3) aprova a distribuição de R$ 120 milhões de juros sobre o capital próprio. O valor é correspondente a R$ 0,20 por ação. Farão jus ao recebimento de juros sobre o capital próprio os acionistas da companhia em 27 de setembro, sendo que as ações serão negociadas "ex juros" a partir do dia seguinte. O pagamento será realizado aos acionistas até 30 de setembro de 2024, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte.

Hypera (HYPE3) também distribuirá juros sobre o capital próprio. No total, o montante bruto corresponde a R$ 194,769 milhões, sendo 0,30 por ação ordinária, com retenção de imposto de renda na fonte. O pagamento dos juros sobre capital próprio será realizado até o final do exercício social de 2024, em data a ser definida pela empresa, com base na posição acionária ao final de 27 de setembro. Assim, as ações serão negociadas "ex-juros sobre capital próprio" a partir do dia seguinte.