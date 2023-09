Ibovespa: Desemprego no Brasil, inflação nos EUA, e mais destaques da Bolsa

Futuros americanos operam em alta, à espera de dados de inflação. O mercado aguarda a divulgação dos dados do PCE, o índice de inflação favorito do Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos). Os investidores buscam sinalizações sobre o atual comportamento dos preços para projetar o futuro dos juros no país. Outro ponto de atenção é a possível paralisação do governo americano, que pode acontecer a partir de 1º de outubro caso Republicanos e Democratas não cheguem em um consenso sobre o aumento dos gastos. Em caso de "shutdown", as estatísticas econômicas sobre o desemprego e inflação não devem ser divulgadas, o que vai dificultar a tomada de decisões do mercado e do Fed. Também saem hoje dados sobre gastos, renda e sentimento do consumidor.

Bolsas europeias também sobem após a divulgação de dados econômicos. Os números preliminares da inflação ao consumidor (CPI), o principal dado publicado hoje, mostrou alta de 0,3% em setembro, abaixo das estimativas de 0,5%. No Reino Unido, o PIB do segundo trimestre cresceu 0,2%, em linha com as projeções. Na Alemanha, a vendas no varejo caíram 1,2%, abaixo das expectativas, que apostavam em recuo de 0,8%. Já a taxa de desemprego chegou a 5,7%, seguindo as estimativas do mercado.

Bolsas da China estão fechadas devido ao feriado da Semana Dourada. Os mercados chineses reabrem apenas no dia 9 de outubro. Enquanto isso, no restante da Ásia, o índice Hang Seng saltou 2,51% em Hong Kong, puxado pelas ações de tecnologia, que foram beneficiadas após o regulador chinês propor uma flexibilização da política de dados transfronteiriços. No Japão, o índice o Nikkei ficou praticamente estável, com leve queda de 0,05%. No país, o CPI dos 12 meses encerrados em agosto foi de 2,8%, enquanto o núcleo ficou em 2,5% — ambos em queda em relação ao mês anterior. A produção industrial ficou estável, ante estimativas de queda de 0,8%. As vendas no varejo em agosto cresceram 7% no ano, também acima das projeções (6,6%). Por fim, tivemos a taxa de desemprego no país chegando 2,7% em agosto.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo operam de forma mista. Os possíveis aumentos de produção por parte da Rússia e da Arábia Saudita estão superando quaisquer perspectivas de crescimento da demanda na China, por conta do feriado prolongado.

