Ibovespa hoje: Criação de empregos no Brasil e Congresso são destaques

Futuros americanos operam em leve alta, após votação favorável ao governo Biden. O Senado dos Estados Unidos aprovou, por 88 votos a 9, a proposta orçamentária que prolonga o financiamento às agências federais por mais 45 dias. O presidente Joe Biden assinou o projeto de lei na noite de sábado (30). A semana terá a divulgação de dados da balança comercial, da taxa de desemprego de setembro e dos números do "payroll" (folha de pagamento).

Bolsas europeias caem em meio a divulgações de dados sobre a atividade econômica. Na Zona do Euro, o chamado PMI industrial caiu para 43,4 em setembro, permanecendo abaixo da marca de 50, o que indica queda da atividade. Na Alemanha, o PMI industrial ficou em 39,6, abaixo das estimativas do mercado. No Reino Unido, o PMI industrial subiu para 44,3, ante os 43 de agosto, mas ainda abaixo de 50, mostrando que a atividade manufatureira ainda recua em ritmo significativo. Saiu também a taxa de desemprego da Zona do Euro, que chegou a 6,4% em agosto — resultado alinhado às projeções.

Na Ásia, Bolsas fecham sem direção única, em dia de feriado prolongado na China. No Japão, o índice Nikkei caiu 0,31%, enquanto o Taiex avançou 1,24% em Taiwan. Os mercados chineses e de Hong Kong, assim como os da Coreia do Sul, não operaram hoje devido ao feriado da Semana Dourada, que vai até 6 de outubro. De maneira geral, o humor do mercado melhorou após a divulgação do PMI da China, que subiu para 50,2 em setembro, indicando expansão da atividade manufatureira pela primeira vez em seis meses. Por outro lado, ainda há preocupações quanto ao crescimento global, principalmente em meio a incertezas sobre a inflação puxadas pela escalada do preço do petróleo.

Preços do petróleo sobem em meio aos receios quanto à redução da oferta. As cotações de minério de ferro também têm alta em Singapura, em dia de baixo volume de negociações por conta do feriado prolongado na China.

Braskem comenta sobre ação decorrente de tragédia em Maceió. A empresa diz que o processo protocolado na Holanda "avança em fase preliminar" e que ainda "não foi julgado o mérito". A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Braskem, cujo pedido de abertura foi enviado ao Senado com 45 assinaturas, apontará R$ 35,8 bilhões em prejuízos provocados pela mineração de sal-gema da petroquímica na capital alagoana.

Estado de São Paulo muda contratos de concessão da Sabesp. Em fato relevante, a companhia informou que o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) enviou ofícios aos municípios atendidos com mudanças nas condições dos contratos de concessão em vigor, seguindo o Novo Marco Legal do Saneamento. Paralelamente, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura de São Paulo disse considerar desnecessária a aprovação formal dos governos municipais para que a privatização da Sabesp seja efetivada.