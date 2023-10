Ibovespa hoje: Taxação de fundos offshore e juros nos EUA são destaques

Futuros americanos operam em queda, após dados positivos do mercado de trabalho. Os números reforçam a visão de que os juros nos Estados Unidos continuarão altos por mais tempo, levando os rendimentos dos títulos públicos americanos (Treasuries) a renovar suas máximas em 16 anos. Hoje temos a divulgação dos dados de emprego privado (ADP), do PMI de serviços, dos números de encomendas à indústria e dos dados semanais de estoques de petróleo. A semana ainda reserva mais dados do mercado de trabalho, com o relatório semanal de pedidos de auxílio-desemprego amanhã (5) e os números da folha de pagamento (payroll) na sexta (6).

Bolsas europeias operam próximas à estabilidade, repercutindo novos dados da atividade. Na Zona do Euro, o PMI de serviços avançou para 48,7 em setembro, enquanto o da Alemanha subiu para 50,3, o que indica expansão da atividade econômica. O do Reino Unido caiu para 49,3, mas veio bem acima do previsto. Entre os indicadores da Zona do Euro, as vendas no varejo caíram 1,2% em agosto — recuo maior do que o previsto pelo mercado —, enquanto o índice de preços ao produtor (PPI) caiu 11,5% na comparação anual. Agora, os investidores locais esperam pelos dados que serão divulgados nos EUA.

Na Ásia, Bolsas fecham em forte baixa, acompanhando o mercado americano. O índice Nikkei caiu 2,28% no Japão e o Kospi recuou 2,41% na Coreia do Sul. O Hang Seng cedeu 0,78% em Hong Kong, e o Taiex teve queda de 1,10% em Taiwan. O desempenho negativo acompanha o mercado americano, que ontem (3) sofreu perdas expressivas após novas sinalizações de que os juros seguirão altos. Na agenda de indicadores, tivemos o PMI de serviços do Japão, que caiu de 54,3 em agosto para 53,8 em setembro, segundo pesquisa da S&P Global. O resultado ficou acima das projeções do mercado (53,3). Já o PMI composto (que engloba o ritmo da atividade dos serviços e da indústria) retrocedeu de 52,6 em agosto para 52,1 em setembro, superando os dados preliminares (51,8). As Bolsas da China continuam fechadas devido ao feriado da Semana Dourada.

Preços do petróleo têm leve queda, na expectativa pelo encontro da Opep+. Os números do estoque da commodity nos EUA, que serão divulgados ainda hoje, podem impactar as cotações ao longo do dia.

EMPRESAS

Ferbasa anuncia possível desdobramento de ações. A proporção será de 1 para 4 papéis da mesma espécie, sem modificação do capital social. O presidente do Conselho de Administração da companhia convocará, ainda em 2023, uma assembleia geral extraordinária para votar a proposta.