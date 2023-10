Nos EUA, futuros dos principais índices das Bolsas têm leve valorização. Apesar de um início de pregão negativo na segunda, causado pela aversão ao risco após o anúncio da guerra entre Israel e Hamas, as Bolsas fecharam o dia no positivo. Os investidores aguardaram uma maior clareza sobre o futuro do conflito e seus efeitos para a economia global, em especial o preço do barril de petróleo. Sem dados relevantes para esta terça, os investidores estarão atentos aos discursos do Fed sobre juros e o risco inflacionário que a guerra no Oriente Médio pode causar.

Bolsas europeias operam em alta nesta terça. O mercado busca refletir o movimento nos EUA no final de segunda. Os investidores devem acompanhar o discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, em busca de sinalizações sobre como o órgão deve conduzir a política monetária da zona euro nos próximos meses. A guerra entre Israel e Hamas segue no radar.

Na Ásia, as Bolsas fecharam de forma mista. O mercado asiático repercutiu o conflito no Oriente Médio, além das preocupações com a desaceleração da economia chinesa. Os problemas no setor imobiliário chinês também seguem no radar, após a Country Garden afirmar que não deve conseguir pagar todas as suas obrigações no exterior. Em Tóquio, o índice japonês Nikkei apresentou alta de 2,43%. Em Hong Kong, o Hang Seng teve valorização de 0,84%, enquanto o Kospi caiu 0,26% na Coreia do Sul. Na China, o Shangai Composto reduziu 0,7%, e o Shenzen Composto desvalorizou 0,38%.