Nos EUA, futuros têm leve alta por causa de juros. O desempenho positivo do mercado acionário americano tem sido impulsionado pelas sinalizações de alguns membros do Fed de que a taxa de juros de curto prazo pode ter alcançado seu ponto mais alto. Atualmente, o mercado precifica mercado precifica atualmente uma probabilidade de 85% de que as taxas de juros permaneçam inalteradas na próxima reunião do Fomc (Comitê Federal de Política Monetária), que acontecerá entre 31 de outubro e 1º de novembro. Os investidores também estão de olho na divulgação do índice de preços ao produtor de setembro e a ata da última reunião do Fomc, bem como dados de estoques de petróleo bruto no país. A guerra em Israel desperta igualmente atenção do mercado.

Após valorização na terça-feira (10), Bolsas europeias operam de forma mista hoje. A Alemanha divulgou nesta manhã o aumento de 0,3% no índice de preços ao consumidor, em linha com as estimativas do mercado. Nos últimos 12 meses, a inflação do país cresceu 4,5%. O mercado europeu repercutirá as sinalizações dadas pelos membros do Fed em relação aos juros dos EUA.

Na Ásia, as Bolsas em geral tiveram desempenho positivo. A explicação se dá por dois motivos: maior otimismo no Ocidente e notícias de que a China deve ampliar investimentos em infraestrutura. Em Tóquio, o índice japonês Nikkei apresentou alta de 0,60%. Em Hong Kong, o Hang Seng teve valorização de 1,29%, enquanto o Kospi subiu 1,98% na Coreia do Sul. Na China, o Shangai Composto fechou em leve alta 0,12%, e o Shenzen Composto cresceu 0,29%.