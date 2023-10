Ibovespa: Petrobras cai 6%; indicadores na Europa, EUA, e mais destaques

Nos EUA, os futuros dos principais índices das Bolsas americanas apresentam desempenho positivo. Nesta terça, os investidores devem continuar acompanhando o movimento da curva de juros americana. O mercado também fica atento aos indicadores econômicos, com dados preliminares sobre os índices de gerentes de compras (PMIs) de outubro dos EUA e o Estoque de Petróleo Bruto. Outro ponto de atenção são os resultados corporativos, com Microsoft e Alphabet divulgando seus resultados após o fechamento do pregão. Ontem, o dia foi de bastante volatilidade nas taxas dos títulos públicos de longo prazo do país. O rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA atingiu mais de 5% no início da manhã, mas encerrou o dia em declínio, em torno de 4,85%. Apesar do alívio nos juros longo, o S&P 500 não conseguiu entregar uma performance positiva.

Na Europa, as Bolsas operam majoritariamente no positivo. Na Alemanha, o PMI industrial subiu para 40,7 em outubro, levemente acima das estimativas da Bloomberg de 40,1. No Reino Unido, o PMI industrial subiu para 45,2 no mês, acima das estimativas de Bloomberg de 44,7. Por fim, o PMI Industrial da Zona Euro caiu para 43,0 em outubro, abaixo das estimativas da Bloomberg de 43,7. Além dos dados econômicos, o mercado repercute a divulgação de resultados de empresas da região.

Na Ásia, as bolsas também fecharam de forma positiva. O mercado acionário asiático respondeu positivamente à queda nas taxas dos títulos públicos de longo prazo dos EUA. Em Tóquio, o índice japonês Nikkei apresentou valorização de 0,20%. No país, os dados preliminares do PMI industrial se mantiveram estáveis a 48,5. Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 1,05%, enquanto na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,12%. Na China continental, o Shangai Composto fechou em alta de 0,78%, e o Shenzen Composto subiu 1,36%.

No mercado de commodities, as cotações do petróleo operam em leve alta. Ontem, a commodity apresentou um movimento de forte queda, porque o mercado começou a acreditar que o conflito no Oriente Médio não deve escalar. Em relação ao minério de ferro, a commodity apresentou queda em Dalian. A preocupação com a economia chinesa e com o setor imobiliário do país seguem no radar dos investidores.

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a submissão de proposta de revisão do seu Estatuto Social à Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Entre as principais mudanças estão a criação de uma reserva de remuneração do capital e a exclusão de vedações para a indicação de administradores previstas na Lei nº 13.303/2016.

A SLC Agrícola divulgou as suas projeções para a venda de sementes no ano fiscal de 2024. A companhia projetou a venda de 1,25 milhão de sacos de sementes de soja e 143,3 mil sacos de sementes de algodão.