O mercado financeiro também é delas; saiba mais no podcast do PagBank

E quando falamos de mulheres investidoras, será que esse número também é desigual? Sim, de acordo com dados da B3, as mulheres representam apenas 25% dos investidores na Bolsa de Valores brasileira. Esse número tem crescido nos últimos anos, mas ainda reflete um cenário onde o acesso e a educação financeira são desigualdades estruturais que precisam ser superadas.

Mais do que apontar desafios, este texto busca destacar como a presença feminina — seja no espaço profissional ou na vida financeira pessoal — é essencial para inspirar e incentivar outras mulheres a conquistarem seu espaço.

Elas fazem o mercado girar

Pensando nesse contexto, o PagBank lança neste Mês da Mulher a nova temporada do podcast Independência Financeira Feminina com o tema "Elas fazem o mercado girar". O projeto conta histórias reais e discussões profundas sobre o papel da mulher no mercado financeiro, para desmistificar a presença feminina no setor, além de incentivar mulheres a explorarem oportunidades que parecem muitas vezes distantes.

Serão lançados 3 episódios, um por semana, todas as quintas-feiras deste mês. O primeiro, que já está disponível hoje no canal do PagBank no Youtube, traz Giovanna Finco, responsável pela área de Relações com Investidores da Investo, e Regiane Pacheco, Superintendente de Produtos e Design do PagBank, compartilhando suas trajetórias e como enxergaram o mercado financeiro como um caminho profissional. Assista aqui.

Próximos episódios

No dia 20 deste mês, Flávia Krauspenhar, diretora e sócia-fundadora da Capitânia, e Juliana Santos, gerente geral de Assessoria Banking do PagBank, compartilham os desafios e motivações da liderança feminina no mercado financeiro.