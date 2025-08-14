Assine UOL
Teste antes de investir pesado

Carol Gomes
Do PagBank
Conta com a gente, do PagBank
Conta com a gente, do PagBank Imagem: Reprodução

Quantas vezes você já teve uma ideia e pensou: "isso daria um bom negócio"? Uma receita de família elogiada, um serviço que você gostaria de contratar e não encontra, ou até uma solução para algo que te irrita no dia a dia. A gente tem ideias o tempo todo, mas transformar uma ideia em um negócio? aí é outra história.

E é nesse momento que muita gente trava, porque logo vem a dúvida: "será que vai dar certo?", "preciso de muito dinheiro para começar?", "e se ninguém comprar?"

A verdade é que você não precisa - e nem deve - sair investindo tudo logo de cara. Testar a ideia antes de investir pesado pode ser a diferença entre construir um negócio sustentável ou entrar em uma cilada financeira.

1) Comece pequeno, mas comece

Antes de formalizar a empresa, alugar um ponto ou criar um perfil cheio de promessas no Instagram, o ideal é colocar sua ideia à prova. Existe uma forma mais segura e acessível de fazer isso: validando.

E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer ouvir seu público antes de gastar. Mostrar o que você tem em mente, ver se as pessoas se interessam, se pagariam por isso e, principalmente, se voltariam a comprar. É o famoso MVP, ou produto mínimo viável - só que sem o jargão e com os pés no chão.

Você pode fazer isso com uma enquete nos stories, uma pesquisa simples no WhatsApp, ou até oferecendo o produto para amigos próximos por um preço simbólico. Muita empresa grande começou colocando em prática esse último exemplo, inclusive. O importante é testar e observar: o que funcionou? O que pode melhorar? Vale seguir?

2) Menos impulso, mais estratégia

Empreender exige coragem, sim. Mas também exige calma. Testar evita decisões tomadas na empolgação ou no medo de perder o "timing". Dá tempo de ajustar, melhorar e até mudar o rumo, se for o caso.

Mais do que isso: esse processo tira o peso da perfeição. O negócio não precisa nascer pronto. Ele vai evoluindo com você e com seus aprendizados. Então, coloque no papel aonde quer chegar e trace uma estratégia para isso.

3) Um passo de cada vez

Ter uma boa ideia é só o começo. O que vem depois é prática, escuta e muita adaptação. E quando você entende que não precisa acertar tudo de primeira, começa a agir com mais leveza e mais consciência financeira também.

Se esse assunto faz sentido para você, vale a pena ouvir o primeiro episódio do podcast "Conta com a Gente". Eu, com a Viih Tube e o Eliezer, influencers e fundadores da TurmaTube, falamos justamente sobre esse processo de tirar uma ideia do papel e transformá-la em um negócio viável.

E mais: em cada episódio do Conta com a Gente, trazemos uma história real de um empreendedor e cliente PagBank. No episódio de estreia, o Ronald abre detalhes da sua trajetória à frente da Dance Division. Tem muita dica prática e aquela dose de incentivo que todo começo precisa.

Já está no ar no YouTube, clique aqui, e nas principais plataformas de áudio. Te espero lá!

