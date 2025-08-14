Teste antes de investir pesado

Quantas vezes você já teve uma ideia e pensou: "isso daria um bom negócio"? Uma receita de família elogiada, um serviço que você gostaria de contratar e não encontra, ou até uma solução para algo que te irrita no dia a dia. A gente tem ideias o tempo todo, mas transformar uma ideia em um negócio? aí é outra história.

E é nesse momento que muita gente trava, porque logo vem a dúvida: "será que vai dar certo?", "preciso de muito dinheiro para começar?", "e se ninguém comprar?"

A verdade é que você não precisa - e nem deve - sair investindo tudo logo de cara. Testar a ideia antes de investir pesado pode ser a diferença entre construir um negócio sustentável ou entrar em uma cilada financeira.