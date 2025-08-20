De devedor a poupador: a virada financeira de que o brasileiro precisa

Em um país com quase 78% da população adulta endividada, ouvir falar sobre como se transformar de devedor em poupador é como um sopro de esperança e estratégia. Pensando nisso, compartilho algumas dicas práticas para inspirar quem deseja transformar sua relação com o dinheiro.

O retrato da dívida no Brasil

Segundo dados do "Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas", da Serasa (junho de 2025), 47,8% da população está inadimplente, com crescimento de 9% nos últimos dois anos. O cartão de crédito lidera como principal fonte de dívida, especialmente entre pessoas a partir de 41 anos. Na superfície, esse cenário indica um problema financeiro, mas olhando com mais atenção percebe-se que a questão é bem mais profunda: é comportamental.

Os 7 passos para sair do sufoco

Em Economia aprendemos que, ceteris paribus (tudo o mais constante), a resposta é dada. Mas, na vida real, "Economia é a ciência do depende". Com essas considerações, compartilho algumas dicas para começar a sair das dívidas, ressaltando que cada caso é um caso e merece a devida atenção.