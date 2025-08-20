Assine UOL
Opinião

De devedor a poupador: a virada financeira de que o brasileiro precisa

Letícia Braga de Andrade
Do PagBank
Imagem
Imagem: Getty Images

Em um país com quase 78% da população adulta endividada, ouvir falar sobre como se transformar de devedor em poupador é como um sopro de esperança e estratégia. Pensando nisso, compartilho algumas dicas práticas para inspirar quem deseja transformar sua relação com o dinheiro.

O retrato da dívida no Brasil

Segundo dados do "Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas", da Serasa (junho de 2025), 47,8% da população está inadimplente, com crescimento de 9% nos últimos dois anos. O cartão de crédito lidera como principal fonte de dívida, especialmente entre pessoas a partir de 41 anos. Na superfície, esse cenário indica um problema financeiro, mas olhando com mais atenção percebe-se que a questão é bem mais profunda: é comportamental.

Os 7 passos para sair do sufoco

Em Economia aprendemos que, ceteris paribus (tudo o mais constante), a resposta é dada. Mas, na vida real, "Economia é a ciência do depende". Com essas considerações, compartilho algumas dicas para começar a sair das dívidas, ressaltando que cada caso é um caso e merece a devida atenção.

  1. Ter coragem para assumir o controle da situação e acompanhar entradas e saídas de dinheiro
  2. Priorizar despesas básicas
  3. Otimizar recursos disponíveis, inclusive os não-financeiros
  4. Classificar dívidas por taxa de juros
  5. Renegociar e priorizar dívidas mais caras
  6. Iniciar uma reserva de emergência
  7. Aumentar a renda com criatividade e ação

Renda extra não é um bicho de 7 cabeças

Em 1859, Darwin disse "os mais fortes sobrevivem". Depois, em 1942, Schumpeter contextou argumentando que eram os mais eficientes que sobreviviam. Em época de IA, eu acredito que os sobreviventes são aqueles que se adaptam mais facilmente. E, para nos adaptar, precisamos imaginar, desenvolver e realizar sonhos.

A gente não nasce empreendedor, a gente se constrói, e, para isso, precisamos de 3As e 1C: autoavaliação, autocrítica, autocontrole e criatividade.

Comportamentos financeiros e o custo da escolha

Cada pessoa tem as suas motivações, estratégias e desafios. Mas, para fazer escolhas, o que geralmente falta é considerar o custo de oportunidade, ou seja, o preço da escolha não feita. O custo da escolha refere a tudo aquilo que abrimos mão quando tomamos uma decisão.

Continua após a publicidade

A grande virada: de passivo a ativo

A grande virada começa tendo clareza sobre a diferença entre economizar, poupar e investir. A partir daí, é o autoconhecimento e a priorização de gastos que gerem novos recursos, que colocarão o trem nos trilhos para um futuro mais tranquilo.

A transição de devedor para poupador não é apenas uma mudança de números, mas de mentalidade. Se você quiser companhia nesse processo, não perca a aula online interativa gratuita promovida pela plataforma educacional Passei Direto e pelo PagBank que irá vai acontecer nessa quarta-feira, dia 20 de agosto, às 19h, neste endereço online: https://www.youtube.com/watch?v=kwmsyjDo9Sc.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

As opiniões emitidas neste texto são de responsabilidade exclusiva da equipe de Research do PagBank e elaboradas por analistas certificados. O PagBank PagSeguro e a Redação do UOL não têm nenhuma responsabilidade por tais opiniões. A única intenção é fornecer informações sobre o mercado e produtos financeiros, baseadas em dados de conhecimento público, conforme fontes devidamente indicadas, de modo que não representam nenhum compromisso e/ou recomendação de negócios por parte do UOL. As informações fornecidas por terceiros e/ou profissionais convidados não expressam a opinião do UOL, nem de quaisquer empresas de seu grupo, não se responsabilizando o UOL pela sua veracidade ou exatidão. Os produtos de investimentos mencionados neste material podem não ser adequados para todos os perfis de investidores que, antes de qualquer decisão, deverão preencher o questionário de suitability para a identificação do seu perfil de investidor e da compatibilidade do produto de investimento escolhido. As informações aqui veiculadas não devem ser consideradas como a única fonte para o processo decisório do investidor, sendo recomendável que este busque orientação independente e leia atentamente os materiais técnicos relativos a cada produto. As projeções e preços apresentados estão sujeitos a variações e podem impactar os portfolios de investimento, causando perdas aos investidores. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Este conteúdo não deve ser reproduzido no todo ou em parte, redistribuído ou transmitido para qualquer outra pessoa sem o consentimento prévio do UOL.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.