De devedor a poupador: a virada financeira de que o brasileiro precisa
Em um país com quase 78% da população adulta endividada, ouvir falar sobre como se transformar de devedor em poupador é como um sopro de esperança e estratégia. Pensando nisso, compartilho algumas dicas práticas para inspirar quem deseja transformar sua relação com o dinheiro.
O retrato da dívida no Brasil
Segundo dados do "Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas", da Serasa (junho de 2025), 47,8% da população está inadimplente, com crescimento de 9% nos últimos dois anos. O cartão de crédito lidera como principal fonte de dívida, especialmente entre pessoas a partir de 41 anos. Na superfície, esse cenário indica um problema financeiro, mas olhando com mais atenção percebe-se que a questão é bem mais profunda: é comportamental.
Os 7 passos para sair do sufoco
Em Economia aprendemos que, ceteris paribus (tudo o mais constante), a resposta é dada. Mas, na vida real, "Economia é a ciência do depende". Com essas considerações, compartilho algumas dicas para começar a sair das dívidas, ressaltando que cada caso é um caso e merece a devida atenção.
- Ter coragem para assumir o controle da situação e acompanhar entradas e saídas de dinheiro
- Priorizar despesas básicas
- Otimizar recursos disponíveis, inclusive os não-financeiros
- Classificar dívidas por taxa de juros
- Renegociar e priorizar dívidas mais caras
- Iniciar uma reserva de emergência
- Aumentar a renda com criatividade e ação
Renda extra não é um bicho de 7 cabeças
Em 1859, Darwin disse "os mais fortes sobrevivem". Depois, em 1942, Schumpeter contextou argumentando que eram os mais eficientes que sobreviviam. Em época de IA, eu acredito que os sobreviventes são aqueles que se adaptam mais facilmente. E, para nos adaptar, precisamos imaginar, desenvolver e realizar sonhos.
A gente não nasce empreendedor, a gente se constrói, e, para isso, precisamos de 3As e 1C: autoavaliação, autocrítica, autocontrole e criatividade.
Comportamentos financeiros e o custo da escolha
Cada pessoa tem as suas motivações, estratégias e desafios. Mas, para fazer escolhas, o que geralmente falta é considerar o custo de oportunidade, ou seja, o preço da escolha não feita. O custo da escolha refere a tudo aquilo que abrimos mão quando tomamos uma decisão.
A grande virada: de passivo a ativo
A grande virada começa tendo clareza sobre a diferença entre economizar, poupar e investir. A partir daí, é o autoconhecimento e a priorização de gastos que gerem novos recursos, que colocarão o trem nos trilhos para um futuro mais tranquilo.
A transição de devedor para poupador não é apenas uma mudança de números, mas de mentalidade. Se você quiser companhia nesse processo, não perca a aula online interativa gratuita promovida pela plataforma educacional Passei Direto e pelo PagBank que irá vai acontecer nessa quarta-feira, dia 20 de agosto, às 19h, neste endereço online: https://www.youtube.com/watch?v=kwmsyjDo9Sc.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.