Por que precisamos olhar para o mercado 50+ enquanto ainda temos 30
Você já parou para pensar que, em breve, muitos de nós estaremos na faixa dos 50 anos e ainda ativos no mercado de trabalho? Ao mesmo tempo, o Brasil se transforma demograficamente e a parcela de pessoas mais velhas cresce - e rápido. É hora de enxergar esse grupo como uma potência de sabedoria, propósito e impacto.
Segundo as projeções mais recentes do IBGE, a proporção de idosos (60+) no Brasil quase dobrou entre 2000 e 2023, passando de 8,7% para 15,6% da população. E até 2050, quase 29% da população será composta por idosos. Eu mesma, já estarei na faixa dos 50+.
Esses dados são um alerta para nós, mais jovens. Então, investir em capacitação, inclusão e protagonismo desse grupo é também investir na sustentabilidade do mercado de trabalho - inclusive para quem está chegando agora.
Ponte entre gerações
Nesse cenário, surge o Programa 50 Vezes Educação Financeira, que vai capacitar voluntários com 50+ gratuitamente para atuarem como facilitadores em escolas públicas de São Paulo, impactando cerca de 5 mil estudantes do ensino médio e EJA.
O projeto valoriza qualidades preciosas desse público: vivência em ciclos econômicos diversos, maturidade emocional, senso de compromisso social e desejo de deixar legado. Essa combinação transforma a educação financeira em algo mais humano, acessível e intergeracional.
E o melhor: não é necessário ter experiência prévia em educação financeira! Saiba mais aqui.
Mas por que jovens de 32 anos (como eu) deveriam se importar?
1) Identificação futura: daqui a algumas décadas, estaremos nessa faixa etária. Valorizar e aprender com esse grupo hoje cria uma visão mais inclusiva para o nosso próprio futuro.
2) Dinâmica demográfica: com o envelhecimento acelerado da população, o talento, a experiência e a relevância das pessoas 50+ serão cada vez mais estratégicos em mercados, equipes e sociedades.
3) Aprendizado mútuo: a convivência entre gerações gera inovação e perspectiva, trazendo sabedoria e resiliência.
Se você conhece alguém com 50 anos ou mais que deseja transformar gerações com sua experiência e ainda adquirir conhecimento para geração de nova renda, conte que as inscrições para o Programa 50 Vezes Educação Financeira estão abertas, com capacitação ainda neste ano.
Para se inscrever, confira este link.
Hey, jovens! É nossa responsabilidade reconhecer, apoiar e aprender com essa geração enquanto ela molda o futuro que um dia será o nosso. Indique quem pode participar e faça parte dessa mudança.
