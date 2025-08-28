Por que precisamos olhar para o mercado 50+ enquanto ainda temos 30

Você já parou para pensar que, em breve, muitos de nós estaremos na faixa dos 50 anos e ainda ativos no mercado de trabalho? Ao mesmo tempo, o Brasil se transforma demograficamente e a parcela de pessoas mais velhas cresce - e rápido. É hora de enxergar esse grupo como uma potência de sabedoria, propósito e impacto.

Segundo as projeções mais recentes do IBGE, a proporção de idosos (60+) no Brasil quase dobrou entre 2000 e 2023, passando de 8,7% para 15,6% da população. E até 2050, quase 29% da população será composta por idosos. Eu mesma, já estarei na faixa dos 50+.

Esses dados são um alerta para nós, mais jovens. Então, investir em capacitação, inclusão e protagonismo desse grupo é também investir na sustentabilidade do mercado de trabalho - inclusive para quem está chegando agora.