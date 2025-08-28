Assine UOL
Opinião

Por que precisamos olhar para o mercado 50+ enquanto ainda temos 30

Carol Gomes
Do PagBank
Imagem
Imagem: Anna Sulencka/Pixabay

Você já parou para pensar que, em breve, muitos de nós estaremos na faixa dos 50 anos e ainda ativos no mercado de trabalho? Ao mesmo tempo, o Brasil se transforma demograficamente e a parcela de pessoas mais velhas cresce - e rápido. É hora de enxergar esse grupo como uma potência de sabedoria, propósito e impacto.

Segundo as projeções mais recentes do IBGE, a proporção de idosos (60+) no Brasil quase dobrou entre 2000 e 2023, passando de 8,7% para 15,6% da população. E até 2050, quase 29% da população será composta por idosos. Eu mesma, já estarei na faixa dos 50+.

Esses dados são um alerta para nós, mais jovens. Então, investir em capacitação, inclusão e protagonismo desse grupo é também investir na sustentabilidade do mercado de trabalho - inclusive para quem está chegando agora.

Ponte entre gerações

Nesse cenário, surge o Programa 50 Vezes Educação Financeira, que vai capacitar voluntários com 50+ gratuitamente para atuarem como facilitadores em escolas públicas de São Paulo, impactando cerca de 5 mil estudantes do ensino médio e EJA.

O projeto valoriza qualidades preciosas desse público: vivência em ciclos econômicos diversos, maturidade emocional, senso de compromisso social e desejo de deixar legado. Essa combinação transforma a educação financeira em algo mais humano, acessível e intergeracional.

E o melhor: não é necessário ter experiência prévia em educação financeira! Saiba mais aqui.

Mas por que jovens de 32 anos (como eu) deveriam se importar?

1) Identificação futura: daqui a algumas décadas, estaremos nessa faixa etária. Valorizar e aprender com esse grupo hoje cria uma visão mais inclusiva para o nosso próprio futuro.

Continua após a publicidade

2) Dinâmica demográfica: com o envelhecimento acelerado da população, o talento, a experiência e a relevância das pessoas 50+ serão cada vez mais estratégicos em mercados, equipes e sociedades.

3) Aprendizado mútuo: a convivência entre gerações gera inovação e perspectiva, trazendo sabedoria e resiliência.

Se você conhece alguém com 50 anos ou mais que deseja transformar gerações com sua experiência e ainda adquirir conhecimento para geração de nova renda, conte que as inscrições para o Programa 50 Vezes Educação Financeira estão abertas, com capacitação ainda neste ano.

Para se inscrever, confira este link.

Hey, jovens! É nossa responsabilidade reconhecer, apoiar e aprender com essa geração enquanto ela molda o futuro que um dia será o nosso. Indique quem pode participar e faça parte dessa mudança.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

As opiniões emitidas neste texto são de responsabilidade exclusiva da equipe de Research do PagBank e elaboradas por analistas certificados. O PagBank PagSeguro e a Redação do UOL não têm nenhuma responsabilidade por tais opiniões. A única intenção é fornecer informações sobre o mercado e produtos financeiros, baseadas em dados de conhecimento público, conforme fontes devidamente indicadas, de modo que não representam nenhum compromisso e/ou recomendação de negócios por parte do UOL. As informações fornecidas por terceiros e/ou profissionais convidados não expressam a opinião do UOL, nem de quaisquer empresas de seu grupo, não se responsabilizando o UOL pela sua veracidade ou exatidão. Os produtos de investimentos mencionados neste material podem não ser adequados para todos os perfis de investidores que, antes de qualquer decisão, deverão preencher o questionário de suitability para a identificação do seu perfil de investidor e da compatibilidade do produto de investimento escolhido. As informações aqui veiculadas não devem ser consideradas como a única fonte para o processo decisório do investidor, sendo recomendável que este busque orientação independente e leia atentamente os materiais técnicos relativos a cada produto. As projeções e preços apresentados estão sujeitos a variações e podem impactar os portfolios de investimento, causando perdas aos investidores. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Este conteúdo não deve ser reproduzido no todo ou em parte, redistribuído ou transmitido para qualquer outra pessoa sem o consentimento prévio do UOL.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.