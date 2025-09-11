Empreender é possível e exige mais do que vontade
Tem gente que ainda acredita que empreender é só abrir uma conta no Instagram, colocar um produto à venda e esperar os pedidos chegarem. Mas quem já tentou sabe que o buraco é bem mais embaixo. Falar das dores de empreender no digital não é simples, mas também não precisa ser um bicho de sete cabeças.
No segundo episódio do Conta com a Gente, o Gabriel de Souza, fundador e ilustrador da Sou Petrus, trouxe à tona uma questão que muitos criadores enfrentam: como transformar admiração em receita? Ele compartilhou os desafios de precificar sua arte, explicar seu valor e lidar com um público que, em sua maioria, está atrás de telas de celular ou computador. A virada de chave? Entender que arte é trabalho. E trabalho precisa ser sustentado por planejamento.
Coragem é uma característica comum entre empreendedores, mas sem organização financeira, o negócio pode virar um pesadelo e bem rápido. E é justamente aí que entra a educação financeira como aliada — não só para precificar, mas para sustentar. Não aquela cartilha engessada do "gaste menos do que ganha", mas uma lente para entender nossos próprios comportamentos. Empreender é uma construção. Então por que insistimos em investir tudo de uma vez? Por que ignoramos os custos invisíveis? Por que acreditamos que "vai dar certo" mesmo sem fazer conta?
Finanças comportamentais: o que você sente impacta o que você decide
A gente fala muito de estratégia, mas pouco de emoção. E é aí que mora o perigo. O viés do otimismo, por exemplo, faz com que muitos empreendedores subestimem riscos e superestimem resultados. E o que ganham com isso? Frustração, dívidas e aquela sensação de "eu não nasci pra isso". Mas não é falta de talento, é falta de preparo.
A educação financeira ajuda a construir esse preparo, com ferramentas simples: controle de fluxo de caixa, metas realistas, reserva de emergência e, principalmente, consciência sobre o próprio comportamento. É sobre entender que cada decisão financeira carrega um traço emocional e que ignorar isso pode custar caro.
Do estoque à entrega: tudo começa no orçamento
Durante o episódio, falamos sobre logística, nicho, branding e experiência do cliente. Mas nada disso se sustenta sem um bom orçamento. Sem saber quanto entra e quanto sai, o empreendedor vira refém da sorte. E sorte, convenhamos, não paga boleto.
Empreender é possível e exige mais do que vontade
A história do Gabriel mostra que dá pra começar pequeno e crescer com consistência. Mas ele não fez isso no impulso. Teve apoio, buscou conhecimento e, acima de tudo, construiu clareza financeira. Porque empreender na internet não é sobre viralizar, é sobre sustentar o negócio com longevidade.
Se você está pensando em dar esse passo, meu conselho é simples: antes de abrir o seu negócio, abra a planilha e destrinche tudo o que precisa para colocá-lo nos trilhos. Depois disso, comece por etapas. Empreender é sim uma jornada incrível, mas só para quem está disposto a fazer conta antes de fazer post.
