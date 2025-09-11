Empreender é possível e exige mais do que vontade

Tem gente que ainda acredita que empreender é só abrir uma conta no Instagram, colocar um produto à venda e esperar os pedidos chegarem. Mas quem já tentou sabe que o buraco é bem mais embaixo. Falar das dores de empreender no digital não é simples, mas também não precisa ser um bicho de sete cabeças.

No segundo episódio do Conta com a Gente, o Gabriel de Souza, fundador e ilustrador da Sou Petrus, trouxe à tona uma questão que muitos criadores enfrentam: como transformar admiração em receita? Ele compartilhou os desafios de precificar sua arte, explicar seu valor e lidar com um público que, em sua maioria, está atrás de telas de celular ou computador. A virada de chave? Entender que arte é trabalho. E trabalho precisa ser sustentado por planejamento.

Coragem é uma característica comum entre empreendedores, mas sem organização financeira, o negócio pode virar um pesadelo e bem rápido. E é justamente aí que entra a educação financeira como aliada — não só para precificar, mas para sustentar. Não aquela cartilha engessada do "gaste menos do que ganha", mas uma lente para entender nossos próprios comportamentos. Empreender é uma construção. Então por que insistimos em investir tudo de uma vez? Por que ignoramos os custos invisíveis? Por que acreditamos que "vai dar certo" mesmo sem fazer conta?