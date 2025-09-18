Educação Financeira: o que os mini-luxos explicam sobre nossos sonhos

A educação financeira tradicional falha ao ignorar esse novo contexto. Falar em "cortar o cafezinho" soa ofensivo quando o cafezinho é a única válvula de escape emocional. O desafio educacional agora é o da escuta: ensinar que o consumo consciente não é sobre abrir mão do prazer, mas sobre entender o que esse prazer está tentando compensar.

Em meus projetos tenho buscado uma nova "pedagogia financeira". Trata-se de uma abordagem que se propõe a mapear o que aquele consumo representa, conscientizar sobre os aspectos emocionais por trás dele, identificar outras possibilidades de satisfazer tal necessidade, para que, com essa consciência, o indivíduo possa tomar a sua melhor decisão. Na prática, é perguntar menos se ele deseja ou precisa e mais o que aquilo representa. Com essa resposta, o indivíduo estará pronto para a reflexão mais importante de todas: o que ele estará deixando de construir ao priorizar aquele consumo.

Essa mudança de perspectiva passa por uma revisão dos valores morais, tais como família, status, integridade, fama. E nessa busca, algumas vezes percebi que o problema não estava no abandono de metas grandiosas, mas na ausência de metas significativas. Quando o consumo se torna o único espaço de realização, ele passa a carregar um peso que não lhe pertence. É preciso resgatar o valor dos projetos de vida, mesmo que adaptados à nova realidade, para que o prazer imediato não se torne o único norte.

A era dos grandes sonhos pode estar no passado, mas a capacidade de sonhar não. A educação financeira atual não deve ser sobre planilhas, mas sobre propósito. Penso que entender o que está por trás do consumo do morango a R$ 30 ajudará a reconstruir o caminho para os R$ 1,5 milhão.