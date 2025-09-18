Educação Financeira: o que os mini-luxos explicam sobre nossos sonhos
Por muito tempo a educação financeira foi pautada por metas grandiosas: casa própria, carro do ano, investimentos robustos o suficiente para garantir uma aposentadoria tranquila. Mas o cenário mudou. A inflação corrói nosso poder de compra, o crédito só encarece e os sonhos de longo prazo parecem cada vez mais distantes. Eis, então, que se começa a observar uma nova lógica de consumo: o de "mini-luxos".
Hoje, o brasileiro médio não sonha mais com o apartamento de cobertura. Ele sonha com um café especial, com a miniatura de um creme francês, um tênis que custa o equivalente à metade do salário mínimo. São pequenos mimos com preços altos, porém ainda "pagáveis", que oferecem uma sensação de conquista em meio às dificuldades econômicas.
Como educadora financeira com muitos anos de experiência, não acho que essa tendência se resuma a questões estéticas ou comportamentais. Desconfio que seja mais preocupante. Considero como um reflexo direto da frustração gerada pelo descrédito na própria capacidade de conquistar metas mais audaciosas. E aqui desponta um perigo ainda maior: quanto mais apertado o orçamento, mais frequente é o consumo desses supérfluos. A lógica da recompensa imediata substitui o planejamento de longo prazo. Afinal, se não posso comprar uma casa de R$ 1,5 milhão, posso ao menos comprar um morango do amor de R$ 30 e postar no Instagram.
A educação financeira tradicional falha ao ignorar esse novo contexto. Falar em "cortar o cafezinho" soa ofensivo quando o cafezinho é a única válvula de escape emocional. O desafio educacional agora é o da escuta: ensinar que o consumo consciente não é sobre abrir mão do prazer, mas sobre entender o que esse prazer está tentando compensar.
Em meus projetos tenho buscado uma nova "pedagogia financeira". Trata-se de uma abordagem que se propõe a mapear o que aquele consumo representa, conscientizar sobre os aspectos emocionais por trás dele, identificar outras possibilidades de satisfazer tal necessidade, para que, com essa consciência, o indivíduo possa tomar a sua melhor decisão. Na prática, é perguntar menos se ele deseja ou precisa e mais o que aquilo representa. Com essa resposta, o indivíduo estará pronto para a reflexão mais importante de todas: o que ele estará deixando de construir ao priorizar aquele consumo.
Essa mudança de perspectiva passa por uma revisão dos valores morais, tais como família, status, integridade, fama. E nessa busca, algumas vezes percebi que o problema não estava no abandono de metas grandiosas, mas na ausência de metas significativas. Quando o consumo se torna o único espaço de realização, ele passa a carregar um peso que não lhe pertence. É preciso resgatar o valor dos projetos de vida, mesmo que adaptados à nova realidade, para que o prazer imediato não se torne o único norte.
A era dos grandes sonhos pode estar no passado, mas a capacidade de sonhar não. A educação financeira atual não deve ser sobre planilhas, mas sobre propósito. Penso que entender o que está por trás do consumo do morango a R$ 30 ajudará a reconstruir o caminho para os R$ 1,5 milhão.
