Investir ou gastar? Descubra como R$ 7 mil podem virar ativos duradouros
Uma imagem que circula nas redes sociais me intrigou! Na primeira cena tem um smartphone de última geração e uma vaca. Na segunda cena tem um splash indicando "2 anos depois", o smartphone está com a tela trincada, e a vaca, com 2 bezerros.
Mais uma vez, uma imagem vale mais que mil palavras!
Imagine que você tem R$ 7.000. Com esse valor você pode comprar um smartphone top com recursos que te destacam até nas situações mais simples do dia a dia. Ou... você pode comprar uma vaca, com características bem diferentes, mas que custa menos. Dois anos depois, se o smartphone não estiver com a tela trincada, estará com a bateria morrendo e com sistema não compatível com metade dos aplicativos mais recentes que você gostaria de ter. Já a vaca virou ativo, produziu leite, gerou mais 2 bezerros e você se tornou um investidor rural!
Obviamente essa é uma comparação bizarra, mas que funciona muito bem para mostrar uma verdade que muitos ignoram: investir é diferente de gastar, e saber essa diferença pode mudar seu futuro financeiro!
Gastar ou investir: qual é a diferença?
Investimento é tudo aquilo que tem potencial de gerar retorno no futuro. Pode ser dinheiro aplicado em ações, imóveis, educação, ou até mesmo uma vaca (rsrsrsrs). Já o gasto é aquilo que te satisfaz imediatamente, mas não se valoriza com o tempo. É o caso de um celular, um tênis de marca ou aquele jantar especial de R$ 300 que trouxe prazer momentâneo, mas não deixou nenhum valor duradouro.
Não estou dizendo para você nunca comprar nada legal, isso seria avareza. Mas pensar no impacto de cada escolha é essencial. O celular é útil sim, mas será que ele precisa custar R$ 7.000? Será que não há opções mais equilibradas que permitam sobrar um troco para investir?
Educação financeira engloba um conjunto de conhecimentos que te ajudam a tomar decisões conscientes não apenas sobre dinheiro mas sobre todos os seus recursos disponíveis (tempo, conhecimento, rede de relacionamento e outros). Essa percepção começa com uma pergunta simples: qual é a minha necessidade atendida por esse consumo?
Um smartphone top por status? Acredito que investir em BDRs e se tornar sócio do fabricante do smartphone atribua mais status e exija menos dinheiro.
O tênis de marca que custa R$ 1.900? Se você for um atleta profissional, faz sentido. Agora, se busca exclusividade ou diferenciação, a customização pode ser uma alternativa bem mais em conta e com chance de virar fonte de renda extra.
Opções reais para começar a investir
O mercado oferece várias opções de investimento que podem gerar frutos ao longo do tempo sem grandes esforços: CDBs, Tesouro direto, Fundos imobiliários, ETFs, ações e vários outros. O segredo está em "curtir" ver seu dinheiro gerando mais dinheiro e diversificar suas fontes de geração de receita, estudar e ter paciência. Investimentos não são mágicos, são sementes que precisam de tempo para crescer.
O que você quer daqui a 2 anos? Estar com um bem depreciado nas mãos ou com ativos que seguirão se multiplicando. Educação financeira não é sobre dizer não ao prazer, é sobre dizer sim ao futuro. E talvez seja hora de ressignificar o conceito de status e considerar um plano estratégico de crescimento, afinal enquanto alguns acumulam bens que se desvalorizam, outros adquirem ativos que crescem com o tempo. Qual caminho você quer seguir?
