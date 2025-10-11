Vale tudo pela liderança? Por que líderes ainda agem como Odete Roitman
"Aos líderes que me fizeram jurar que eu nunca seria como eles — vocês foram, sem saber, meus melhores professores."
Essa é a frase que abre meu livro "Seja o líder que você gostaria de ter como chefe". Ele nasceu de histórias reais — de líderes que deixaram boas marcas e de outros que me mostraram o caminho que eu não queria seguir. E toda vez que ouço o nome "Odete Roitman", essa lembrança se reaviva.
Porque, no fundo, Odete representa um modelo de liderança que muitos de nós ainda reconhecemos — e, por vezes, reproduzimos — embora pareça caricato: o poder sem empatia. A gestão que entrega resultados no curto prazo, mas é incapaz de construir conexões e, o mais importante, de gerar valor que perdure.
Presidente de uma grande holding, controladora, arrogante e movida pelo medo de perder o trono, Odete acredita que liderança é sinônimo de comando — que respeito se impõe, não se conquista. Ela é o arquétipo do chefe que não escuta, do gestor que confunde autoridade com autoritarismo, do líder que enxerga vulnerabilidade como fraqueza.
Mas se a pergunta que parou o país nos anos 80 — e voltou esta semana — foi "Quem matou Odete Roitman?", a questão que realmente importa hoje é: por que a lógica dela ainda sobrevive — por que ainda há tantas Odetes nas empresas?
A resposta é desconfortável: porque, por muito tempo, esse modelo pareceu funcionar. Entregava o resultado do trimestre, batia a meta a qualquer custo. O problema é o rastro que deixa: equipes esgotadas, talentos desmotivados e uma cultura de desconfiança. Era o verdadeiro "Vale Tudo" corporativo — o jogo da sobrevivência disfarçado de alta performance.
O mundo mudou. Hoje, quem lidera pelo medo até obtém obediência, mas não conquista engajamento. E, sem engajamento, nenhum resultado se sustenta.
Em uma conversa com Ricardo Basaglia no podcast Lugar de Potência, chegamos a uma definição poderosa de performance: resultado + comportamento. Se há apenas resultado, a conquista é frágil. Se há apenas bom comportamento, falta entrega. A excelência mora no equilíbrio.
Essa visão se conecta diretamente com o que defendo no conceito de Liderança Tridimensional: o balanço entre gestão (foco nos resultados), liderança (foco nas pessoas) e autoliderança (foco em si próprio).
Odete é o exemplo máximo do desequilíbrio: gestão implacável, liderança inexistente e autoliderança nula. Ela tenta comandar o mundo sem antes conseguir governar a si mesma.
E esse talvez seja o erro mais comum no mundo executivo. Grande parte do que fazemos é movida por padrões inconscientes. Agimos no automático, sem perceber que muitas de nossas reações vêm mais do medo do que da intenção. Por isso, a jornada para se tornar um grande líder começa com um passo para dentro. Autoliderança é, antes de tudo, autoconsciência.
É daí que nasce a coragem para, por exemplo, "terceirizar as fraquezas". Não no sentido de ignorá-las, mas de reconhecê-las com humildade e construir ao redor um time que o complemente. Liderar não é ser bom em tudo; é saber reunir pessoas que potencializem o que você tem de melhor.
O líder que alcança esse equilíbrio deixa de apenas comandar e passa a inspirar. Sua força não vem mais do controle, mas da consciência.
Odete parece forte, mas é solitária. Admirada pelo poder, temida como pessoa. E o mais simbólico é que, na própria história, ela acaba sendo traída por um dos executivos em quem mais confiava. Enquanto vivia distante da equipe, na Europa, foi enganada e roubada por Marco Aurélio — o gestor que ela mesma escolheu para representá-la.
Ironia ou consequência? Líderes que governam pelo medo acabam, cedo ou tarde, cercados por quem finge lealdade e torce em silêncio por sua queda. Afinal, autoridade imposta gera obediência, mas apenas o respeito genuíno constrói confiança. E confiança é o que sustenta uma organização quando o líder não está por perto.
O mundo corporativo ainda abriga muitas Odetes modernas. Mas talvez o grande desafio dos líderes de hoje seja justamente este: matar a Odete que ainda habita em nós — a que controla, a que desconfia, a que precisa sempre vencer.
Porque liderar é, antes de tudo, um ato humano. E poder sem empatia, no fim das contas, pode ser apenas medo disfarçado de força. Medo é um sentimento humano, todos nós o temos. O que diferencia um líder maduro é a capacidade de reconhecer esse medo e, ainda assim, escolher agir com consciência.
Não por acaso, o remake de "Vale Tudo" foi repaginado e adaptado ao novo contexto social. Mas, mesmo depois de 37 anos, Odete Roitman continua sendo a líder que você não gostaria de ter como chefe.
