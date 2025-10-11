Vale tudo pela liderança? Por que líderes ainda agem como Odete Roitman

Odete é o exemplo máximo do desequilíbrio: gestão implacável, liderança inexistente e autoliderança nula. Ela tenta comandar o mundo sem antes conseguir governar a si mesma.

E esse talvez seja o erro mais comum no mundo executivo. Grande parte do que fazemos é movida por padrões inconscientes. Agimos no automático, sem perceber que muitas de nossas reações vêm mais do medo do que da intenção. Por isso, a jornada para se tornar um grande líder começa com um passo para dentro. Autoliderança é, antes de tudo, autoconsciência.

É daí que nasce a coragem para, por exemplo, "terceirizar as fraquezas". Não no sentido de ignorá-las, mas de reconhecê-las com humildade e construir ao redor um time que o complemente. Liderar não é ser bom em tudo; é saber reunir pessoas que potencializem o que você tem de melhor.

O líder que alcança esse equilíbrio deixa de apenas comandar e passa a inspirar. Sua força não vem mais do controle, mas da consciência.

Odete parece forte, mas é solitária. Admirada pelo poder, temida como pessoa. E o mais simbólico é que, na própria história, ela acaba sendo traída por um dos executivos em quem mais confiava. Enquanto vivia distante da equipe, na Europa, foi enganada e roubada por Marco Aurélio — o gestor que ela mesma escolheu para representá-la.

Ironia ou consequência? Líderes que governam pelo medo acabam, cedo ou tarde, cercados por quem finge lealdade e torce em silêncio por sua queda. Afinal, autoridade imposta gera obediência, mas apenas o respeito genuíno constrói confiança. E confiança é o que sustenta uma organização quando o líder não está por perto.