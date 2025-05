Fé ou funil? A perigosa conversão da fé em estratégia de vendas!

O palco virou púlpito, e ninguém avisou!

Tenho recebido no Instagram centenas de mensagens de pessoas que investiram tempo, dinheiro e expectativas em eventos que prometiam desenvolvimento pessoal, empresarial ou estratégico. Mas, ao chegar, se depararam com pastores no palco, orações coletivas e até apelos explícitos para "aceitar Jesus". Detalhe: nada disso estava descrito no cronograma do evento. Por que será?

Para muitos, isso gera frustração, constrangimento ou até revolta. Não por rejeitarem a espiritualidade, mas por se sentirem enganadas! Eu já me senti assim algumas vezes... Acompanhe a minha visão, o problema não está em alguém professar sua fé, mas em disfarçar proselitismo de proposta profissional.

Cadê a coerência, a ética e o respeito por quem crê de forma diferente ou não crê?

O que é espiritualidade? O que é religião?

Espiritualidade é expansão de consciência, conexão com algo maior, fortalecimento interno. Religião é a escolha de um caminho específico, com crenças e ritos próprios. Misturar as duas no discurso pode até ser legítimo, desde que haja clareza e antecipação.