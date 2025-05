Nem Tudo que Vende, Vale!

E foi nesse caminho cheio de metas, desafios e aprendizados que entendi: técnica atrai, mas é a ética que sustenta.

No início, é comum focar em aprender a vender, persuadir, fechar contratos. Mas cedo ou tarde, todo empreendedor se depara com algo mais delicado: as escolhas éticas que precisa fazer quando ninguém está olhando.

Por que ética importa mais do que nunca?

A confiança se tornou a nova moeda do mercado. Em tempos de redes sociais, avaliações públicas e comunidades hiperconectadas, uma falha de integridade pode afundar um negócio em horas. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes.

Clientes e parceiros querem saber quem está por trás do produto. Transparência, clareza e coerência são hoje diferenciais e, mais que isso, pré-requisitos. O mercado mudou muito, e que bom!

Os dilemas éticos mais comuns (e perigosos)