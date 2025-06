Crescer rápido sem estrutura é convite ao colapso

Mais de 15,7 milhões de brasileiros são hoje Microempreendedores Individuais (MEI), segundo dados da Receita Federal. Em 2021, o Sebrae apontou que 80% dos novos negócios no Brasil nasceram no modelo MEI e muitos deles vieram da necessidade: desemprego, corte de renda e tentativa de sobrevivência.

Eu sei bem como é.

Comecei fazendo unhas de porta em porta aos 12 anos. Com 16, entrei no regime CLT. Aos 22, me tornei diretora de vendas independente e precisei abrir meu CNPJ. Mas foi ao migrar para o mercado da educação empresarial, no pós-pandemia, vendendo mentorias e criando produtos digitais, que entendi, na prática, o que significa empreender sem proteção jurídica.