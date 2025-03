Emprego nos EUA e produção industrial no Brasil movimentam a semana

Segunda (31): Estatísticas fiscais de fevereiro no Brasil

O Banco Central divulga nesta manhã, às 9h, o detalhamento dos dados das estatísticas fiscais de fevereiro. Dados preliminares divulgados na semana passada mostraram que, em fevereiro, o setor público consolidado registrou um déficit primário de R$ 31,7 bilhões, resultado bem abaixo das expectativas de mercado, que apontavam para um déficit de R$ 37,7 bilhões, segundo o Prisma Fiscal.

O número representa uma melhora significativa frente ao mesmo mês de 2024, quando o rombo foi de R$ 58,3 bilhões -- uma queda real de 48,3%.

Terça (1): EUA divulgam dados do mercado de trabalho

Na terça (1), o mercado acompanhará a divulgação do relatório JOLTS, que traz dados sobre vagas abertas, admissões e desligamentos nos Estados Unidos. Em janeiro, o número de vagas subiu para 7,74 milhões, superando as projeções.

O relatório é considerado uma prévia do comportamento do mercado de trabalho norte-americano e serve como um termômetro para as futuras decisões de política monetária do Federal Reserve. Uma nova alta pode reforçar a tese de um mercado ainda aquecido, mesmo com a taxa de juros em patamar elevado.

Quarta (2): Produção industrial brasileira

Na quarta (2), às 9h, o IBGE divulgará os dados da produção industrial de fevereiro. Em janeiro, o setor apresentou estabilidade (0,0%) na comparação mensal, mas acumulava alta de 1,4% no ano.

Com 18 segmentos registrando crescimento e apenas sete em queda no mês anterior, os números indicam um processo de retomada ainda desigual. O resultado de fevereiro será essencial para medir se essa recuperação tem fôlego ou se haverá nova desaceleração no setor.

Um dado positivo pode fortalecer a percepção de melhora gradual da economia real, enquanto um novo recuo acende o alerta para a resiliência da indústria frente aos juros altos.