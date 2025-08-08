Só para assinantesAssine UOL
Reportagem
Brasil se aproxima da Índia, socorro ao tarifaço e balanço da Petrobras
Bom dia, investidor,
Confira os destaques desta sexta (8):
- Pacote emergencial contra efeitos do tarifaço deve ser anunciado na terça (12)
- Brasil se aproxima da Índia em meio à ameaça de novas sanções
- Temporada de balanços: Petrobras reverte prejuízo e lucra R$ 26,65 bilhões no 2º trimestre
Brasil se aproxima da Índia em meio à ameaça de novas sanções
- Lula e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, conversaram por cerca de uma hora ontem, discutindo o tarifaço e a necessidade de maior cooperação econômica. A meta conjunta é ampliar o comércio bilateral para mais de US$ 20 bilhões até 2030. Lula confirmou que visitará a Índia no início de 2026. Antes disso, em outubro deste ano, Alckmin fará uma visita preparatória ao país.
- A incerteza quanto ao futuro das exportações brasileiras e a possibilidade de embargo sobre o diesel russo fizeram importadores nacionais retomarem contatos com fornecedores americanos. O movimento busca garantir alternativas de abastecimento, caso Trump amplie as sanções contra o Brasil por manter compras do combustível e de fertilizantes da Rússia.
Pacote emergencial contra efeitos do tarifaço deve ser anunciado até terça (12)
- O vice-presidente Geraldo Alckmin confirmou que as medidas para mitigar o impacto do tarifaço já foram apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e devem ser anunciadas nos próximos dias; no mais tardar até a próxima terça-feira (12).
- Em reunião com a Abicalçados, ontem, foram debatidas alternativas para preservar a competitividade da indústria e proteger empregos. Entre elas: novas linhas de crédito, flexibilização de regras trabalhistas, ampliação do programa Reintegra e a criação de um crédito tributário a ser pago para empresas exportadoras.
- A pressão sobre o governo aumentou após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma alíquota extra de 40% sobre produtos brasileiros, em cima dos 10% que já estavam em vigor. Brasília ainda tenta negociar para reduzir ou reverter a medida. Ontem, Alckmin avaliou como "boa" a reunião com Gabriel Escobar, encarregado de negócios da Embaixada americana no Brasil. Na próxima semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontra com o investidor Scott Bessent, em nova tentativa de reforçar o diálogo com Washington.
Temporada de balanços: Petrobras reverte prejuízo e lucra R$ 26,65 bilhões no 2º trimestre
- A estatal voltou ao azul após registrar prejuízo no trimestre anterior. No balanço divulgado ontem, anunciou ainda o pagamento de R$ 8,66 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). O valor, porém, veio abaixo das expectativas do mercado, que projetava cerca de R$ 12 bilhões.O resultado, que reflete maior produção e recuperação de margens, deve ser o principal fator a movimentar o pregão desta sexta-feira.
- Além da Petrobras, o mercado acompanha hoje a divulgação dos resultados de M. Dias Branco (MDIA3), Paranapanema (PMAM3), PDG Realty (PDGR3) e Wilson Sons (WSON33).
Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (7):
- Dólar: -0,74%, a R$ 5,423.
- B3 (Ibovespa): 1,48%, aos 136.527,61 pontos.
