Brasil se aproxima da Índia, socorro ao tarifaço e balanço da Petrobras

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (7):

Dólar: -0,74%, a R$ 5,423.

B3 (Ibovespa): 1,48%, aos 136.527,61 pontos.

