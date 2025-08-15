Trump encontra Putin e indicadores dos EUA no radar; os destaques da sexta

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (14):

Dólar: 0,32%, a R$ 5,418.

B3 (Ibovespa): -0,24%, aos 136.355,78 pontos.

Queremos ouvir você

Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.