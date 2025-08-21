Bolsonaro indiciado, Powell em Jackson Hole e PMI dos EUA marcam o dia

Receita Federal divulga arrecadação de julho

No Brasil, o destaque desta quinta-feira (21) será a divulgação da arrecadação federal de julho de 2025. Os números serão publicados às 10h30 pela Receita Federal, seguidos por uma coletiva de imprensa às 11h em Brasília.

O contexto é de forte crescimento da arrecadação. No primeiro semestre de 2025, o governo arrecadou R$ 1,42 trilhão, valor recorde e o maior desempenho para o período desde 2010. O resultado representou uma alta real de 4,38% em relação ao mesmo período de 2024.

Somente em junho, a arrecadação foi de R$ 234,5 bilhões, um aumento real de 6,62% frente ao mesmo mês do ano passado. Esses números refletem o aquecimento da economia e o bom desempenho de setores estratégicos, além da manutenção de uma base sólida de receitas administradas.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (20):

Dólar: -0,48%, a R$ 5,473.

B3 (Ibovespa): +0,17%, aos 134.666,45 pontos.

