Semana tem inflação no Brasil e nos EUA, além de arrecadação

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (22):

Dólar: -0,95%, a R$ 5,426.

B3 (Ibovespa): +2,57%, aos 137.968,16 pontos.

Queremos ouvir você

Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.