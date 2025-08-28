Assine UOL
Reportagem

PIB dos EUA e balanço da Nvidia movimentam os mercados nesta quarta

Diogo Rodriguez
Sede da empresa Nvidia, em Santa Clara, na Califórnia (EUA)
Sede da empresa Nvidia, em Santa Clara, na Califórnia (EUA) Imagem: Justin Sullivan/Getty Images North America/AFP

Bom dia, investidor,

Confira os destaques desta quinta (28):

  • Balanço da Nvidia levanta dúvidas sobre futuro da IA
  • PIB dos EUA deve mostrar retomada no segundo trimestre

Balanço da Nvidia levanta dúvidas sobre futuro da IA

  • A Nvidia, principal fornecedora global de chips voltados à inteligência artificial, trouxe um sinal de alerta ao mercado ao divulgar, na noite de ontem (27), um balanço financeiro com projeções abaixo do esperado por parte dos analistas. A empresa estimou uma receita de US$ 54 bilhões para o trimestre fiscal encerrado em outubro, alinhada à média de Wall Street, mas aquém das expectativas mais otimistas, que projetavam até US$ 60 bilhões.
  • A reação foi imediata: as ações recuaram 3,10% nas negociações pós-mercado em Nova York. Apesar de uma recuperação parcial após a divulgação, o episódio mostra a sensibilidade dos investidores diante de qualquer sinal de desaceleração em um setor que vem sustentando parte importante do otimismo dos mercados nos últimos dois anos.
  • Desde 2023, a Nvidia se tornou o símbolo da IA, com crescimento em receitas e lucros à medida que empresas e governos passaram a investir pesado em infraestrutura de inteligência artificial. No entanto, o resultado mais recente sugere que esse ciclo de expansão pode estar entrando em uma nova fase, com menor aceleração.
  • No comunicado aos investidores, o CEO Jensen Huang tentou tranquilizar o mercado, afirmando que "a oportunidade pela frente é imensa" e projetando entre US$ 3 trilhões e US$ 4 trilhões em investimentos em IA até o final da década. Ainda assim, a previsão considerada "morna" levantou dúvidas sobre o ritmo de novos contratos e de renovação da demanda, especialmente diante do alto nível de investimentos já realizados nos últimos trimestres.
  • Para os investidores brasileiros, o sinal amarelo acende para setores listados na B3 com exposição direta ou indireta à IA, como tecnologia da informação, e-commerce, fintechs e empresas industriais que vêm incorporando inteligência artificial em suas operações.

PIB dos EUA deve mostrar retomada no segundo trimestre

  • Hoje, às 9h30, sai a estimativa preliminar do PIB dos Estados Unidos para o segundo trimestre. Após uma retração de 0,5% no primeiro trimestre, o mercado espera um crescimento robusto de 3%. A leitura é especialmente importante porque será acompanhada de outros dados relevantes, como pedidos de seguro-desemprego e indicadores do mercado de trabalho.
  • Se confirmado, o avanço pode renovar o otimismo sobre a maior economia do mundo -- o que tende a fortalecer o apetite por risco global e impulsionar mercados emergentes como o Brasil. Em contrapartida, números abaixo das expectativas podem reforçar dúvidas sobre a sustentabilidade da recuperação e mexer com o dólar e os juros.
  • O dado também tem peso nas apostas sobre os próximos passos do Federal Reserve: uma economia mais forte pode adiar cortes de juros, enquanto sinais de fragilidade podem reforçar o ciclo de afrouxamento monetário.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (27):

  • Dólar: -0,32%, a R$ 5,416.
  • B3 (Ibovespa): +1,04%, aos 139.205,81 pontos.
