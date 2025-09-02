Só para assinantesAssine UOL
Reportagem
PIB cresce 0,4%, mas perde ritmo e julgamento de Bolsonaro; o mercado hoje
Bom dia, investidor,
Confira os destaques desta terça (2):
- PIB do Brasil desacelera para 0,4% e confirma perda de fôlego da economia
- Começa hoje julgamento de Bolsonaro no STF
- EUA divulgam PMIs industriais: termômetro da maior economia do mundo
PIB do Brasil desacelera para 0,4% e confirma perda de fôlego da economia
- O PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025, em relação aos três primeiros meses do ano, totalizando R$ 3,2 trilhões em valores correntes. O dado, divulgado nesta terça-feira (2) pelo IBGE, confirma a trajetória de desaceleração da economia nacional, após a alta de 1,4% registrada no primeiro trimestre.
- Apesar de positivo, o avanço mostra perda de tração. Na comparação anual, ou seja, frente ao segundo trimestre de 2024, a economia cresceu 2,2%, o menor ritmo desde o início de 2022. Em termos históricos, essa taxa só não é mais fraca que a do primeiro trimestre de 2020, quando o PIB encolheu 10,1% com os impactos iniciais da pandemia de Covid-19.
- A desaceleração vem sendo observada desde o terceiro trimestre de 2024 e reflete, em parte, o efeito da política monetária restritiva do Banco Central, que tem limitado o crédito e moderado o consumo. Ainda assim, o PIB completou 18 trimestres consecutivos de crescimento, uma sequência inédita desde o início da série histórica, em 1996.
- Entre os destaques positivos, os setores de serviços e o consumo das famílias atingiram novos recordes, refletindo uma demanda interna que resiste ao ambiente de juros elevados. Por outro lado, a fraqueza em investimentos e na indústria limita um crescimento mais robusto.
- O resultado pode reforçar apostas de que há espaço para cortes adicionais na taxa Selic, caso a inflação siga sob controle e o ritmo da economia permaneça moderado.
Começa hoje julgamento de Bolsonaro no STF
- A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal inicia hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados, acusados de tentativa de golpe de Estado durante os eventos que culminaram no ataque às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.
- Segundo o Ministério Público, os réus teriam organizado e incentivado atos antidemocráticos, com o objetivo de anular o resultado das eleições e incitar uma insurreição no país. Dada a complexidade do caso, o julgamento deve se estender por vários dias, com sessões previstas também para 3, 9, 10 e 12 de setembro.
- O processo ganhou contornos internacionais após críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classificou o julgamento como uma "execução política". Analistas avaliam que, caso haja condenações, o governo americano pode ampliar medidas punitivas contra o Brasil -- como novas sanções com base na Lei Magnitsky, que já foi aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes.
- O receio de retaliações econômicas e tensões diplomáticas pode afetar diretamente o câmbio, elevar o risco Brasil e reduzir o apetite de investidores estrangeiros por ativos nacionais. Instituições financeiras monitoram o caso de perto, temendo impactos negativos nos fluxos de capital, especialmente se a crise ganhar escala internacional.
EUA divulgam PMIs industriais: termômetro da maior economia do mundo
- Do outro lado do hemisfério, o foco estará nos dois principais índices de atividade industrial dos Estados Unidos, que serão divulgados ao longo da manhã: PMI Industrial da S&P Global, às 10h45 (horário de Brasília); PMI Industrial do ISM, às 11h.
- Ambos os indicadores mostram a evolução do setor manufatureiro americano, com base em dados como produção, pedidos, emprego e estoques. Leituras acima de 50 sinalizam expansão da atividade; abaixo de 50, indicam contração.
- O PMI do ISM costuma atrair maior atenção por sua tradição e influência sobre os mercados. Se o índice surpreender positivamente, pode reforçar a tese de que a economia dos EUA segue resiliente, o que, por sua vez, pode adiar expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve. Já uma leitura fraca tende a pressionar o dólar e beneficiar ativos de risco, como ações e commodities.
Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (1):
- Dólar: +0,32%, a R$ 5,439.
- B3 (Ibovespa): -0,10%, aos 141.283,02 pontos.
Queremos ouvir você
Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.