PIB cresce 0,4%, mas perde ritmo e julgamento de Bolsonaro; o mercado hoje

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (1):

Dólar: +0,32%, a R$ 5,439.

B3 (Ibovespa): -0,10%, aos 141.283,02 pontos.

Queremos ouvir você

Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.