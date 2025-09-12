Assine UOL
Serviços batem recorde e mercado repercute condenação de Bolsonaro

Diogo Rodriguez
Setor de serviço atinge novo recorde em julho
Setor de serviço atinge novo recorde em julho

Bom dia, investidor,

Confira os destaques desta sexta (12):

  • Setor de serviços avança 0,3% e atinge novo recorde em julho
  • Mercado avalia impacto da condenação de Bolsonaro

Setor de serviços avança 0,3% e atinge novo recorde em julho

  • O volume de serviços no Brasil cresceu 0,3% em julho, marcando o sexto resultado positivo consecutivo, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com o avanço, o setor acumula alta de 2,4% desde fevereiro e atinge o maior patamar da série histórica iniciada em 2011.
  • O desempenho do mês foi puxado por três das cinco atividades pesquisadas, com destaque para o setor de informação e comunicação, que subiu 1,0%. O crescimento foi impulsionado por serviços de tecnologia da informação (+1,2%) e telecomunicações (+0,7%), com destaque para empresas que operam com portais e conteúdos na internet.
  • No acumulado do ano, o setor de serviços registra alta de 2,6%. Em 12 meses, o avanço é de 2,9%, mas com leve perda de ritmo frente ao crescimento de 3,0% registrado até junho.
  • Esse desempenho reforça a resiliência da demanda interna e pode sustentar expectativas mais otimistas para o PIB do terceiro trimestre, em especial num cenário de inflação sob controle e início de corte de juros.

Mercado avalia impacto da condenação de Bolsonaro

  • Os mercados financeiros devem repercutir hoje a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de condenar, por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus ligados ao núcleo central da trama. Por quatro votos a um, a Primeira Turma do STF sentenciou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por cinco crimes, além de mantê-lo inelegível até 2060.
  • Essa é a primeira vez que um ex-presidente brasileiro é penalizado por uma tentativa de ruptura institucional. A decisão amplia o clima de instabilidade política e pode provocar volatilidade nos ativos domésticos, especialmente em um ambiente já sensível a riscos fiscais e institucionais.
  • No exterior, a reação dos Estados Unidos também chama atenção. O atual presidente americano, Donald Trump, disse estar "surpreso" com a decisão do STF e comparou o caso ao processo que enfrenta internamente. Já o secretário de Estado, Marco Rubio, classificou a condenação como "perseguição política" e afirmou que os EUA responderão "à altura", sem detalhar quais medidas podem ser tomadas.
  • As declarações de Washington adicionam uma camada de tensão diplomática que pode influenciar o comportamento do investidor estrangeiro no curto prazo, especialmente em um momento de forte saída de capital do país.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (11):

  • Dólar: +0,12%, a R$ 5,399.
  • B3 (Ibovespa): +0,56%, aos 143.150,84 pontos.
