Desemprego no Brasil e dados do varejo americano em destaque

Dados do varejo e da indústria são destaques nos EUA

Hoje, os Estados Unidos apresentam dois indicadores de peso: as vendas no varejo de agosto (9h30) e a produção industrial do mesmo mês (10h15).

Os resultados recentes do consumo mostram resiliência, indicando que a demanda interna permanece firme mesmo em um cenário de incertezas. Já o setor industrial continua enfrentando dificuldades, refletindo desafios como estoques elevados e demanda global mais moderada.

Esses dados devem trazer volatilidade para os mercados ao longo do dia e podem influenciar a leitura do Federal Reserve sobre os próximos passos de sua política monetária.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (15):

Dólar: -0,61%, a R$ 5,321

B3 (Ibovespa): -0,90%, aos 143.546,58 pontos.

