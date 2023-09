Copa a bordo. No avião há uma estação onde podem ser colocadas bebidas e alimentos para serem consumidos durante o voo.

Detalhes do interior Bossa Nova do Phenom 300, que rendeu prêmio de design à Embraer Imagem: Embraer

Bagageiro amplo. O compartimento de bagagem do avião comporta seis malas grandes, seis malas de mão, quatro bolsas menores, além de equipamentos de esqui e de golfe de uma única vez. Seu volume é de 2.400 litros, três vezes maior do que o de um carro como o Mitsubishi Outlander.

Pressurização. A pressurização do Phenom 300E reproduz uma altitude de 1.820 km, similar à da cidade de Campos do Jordão (SP), que fica 1.639 metros acima do nível do mar. Aviões comerciais de grande porte reproduzem uma altitude de cerca de 2,4 km de altitude. Quanto mais próximo do nível do mar, melhor a sensação na cabine de voo e menos cansaço é gerado.

Distância. Com o Phenom 300E, é possível viajar de São Paulo a Santiago, no Chile, ou a Manaus (AM) sem escala. Ainda é possível chegar do Brasil (partindo do Nordeste) à Europa (Portugal e Espanha) fazendo apenas uma escala.

Por que cresce?

Recorte mostra o interior do Embraer Phenom 300 Imagem: Divulgação/Embraer

Queima menos combustível. Embora não seja possível determinar um padrão de consumo exato entre as aeronaves, operadores do modelo veem que, dentro de determinado tempo de uso, o preço de operação do Phenom 300 acaba sendo menor que outras aeronaves similares.