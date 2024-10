Avião fez curva extrema para pousar: o que acontece se piloto morre em voo?

Voo da Turkish Airlines seguia dentro da rota prevista até mudar bruscamente de direção e seguir em linha reta até o Aeroporto Internacional John F. Kennedy, conhecido como JFK Imagem: Reprodução/FlightAware

O capitão do nosso Airbus 350 [do voo número] TK204 desmaiou durante o voo. Após uma tentativa frustrada de primeiros socorros, nossa cabine, composta por outros dois pilotos, decidiu fazer um pouso de emergência, mas nosso capitão perdeu a vida antes do pouso.

Yahya Üstün, porta-voz da Turkish Airlines

O que fazer?

Segundo especialistas, não há motivo para que os passageiros se preocupem. O piloto Chris Manno —que já integrou a Força Aérea dos Estados Unidos, é comandante de avião comercial desde 1991 e tem experiência em guiar Boeings 737-800— escreveu a respeito em artigo publicado pelo site Mashable.

Piloto e copiloto dividem as responsabilidades no cockpit, de forma que sempre haja um olhar extra sobre os procedimentos, explica o especialista. Desta forma, se um dos pilotos passar mal, o outro está habilitado a realizar a aterrissagem. Para mitigar eventuais riscos, em voos de longa duração há outros pilotos a bordo do avião.