Há 35 anos, Senna quebrava a barreira do som durante voo em caça da FAB

Recentemente, o nome do piloto Ayrton Senna (1960-1994) voltou aos noticiários devido a uma série biográfica lançada pela Netflix. No ano em que a morte do piloto completa 30 anos, outro momento histórico da vida desse brasileiro também faz aniversário. Há 35 anos, Ayrton Senna voava de carona em um caça da FAB (Força Aérea Brasileira).

A preparação

No dia 29 de março de 1989, o piloto de Fórmula 1 voava em seu próprio avião rumo à Base Aérea de Anápolis, em Goiás. Ele foi acompanhado até o momento do pouso por dois caças Mirage III do Esquadrão Jaguar, modelo que ele iria voar logo mais.

No ano anterior, o piloto havia ganhado seu primeiro título mundial na categoria. Antes de embarcar no caça, ele foi preparado pelos militares e manteve uma conversa com o então tenente-coronel Alberto de Paiva Cortes, que pilotaria a aeronave.