EUA irão deportar estrangeiros em cargueiros militares; veja aeronaves

Fabricado pela Boeing, o C-17 pode voar com uma tripulação reduzida de piloto, copiloto e mestre de cargas. Este último é o responsável pela operação do compartimento traseiro da aeronave.

Interior do avião C-17 adaptado para o transporte de passageiros: conforto é bem diferente dos aviões comerciais Imagem: Força Aérea dos EUA

O avião pode decolar levando até 74,8 toneladas a bordo, e tem uma envergadura (distância de ponta a ponta da asa) de 51,7 metros. Sua altura é de 16,8 metros, além de ter 53 metros de comprimento.

Com essa dimensão, ele pode decolar pesando até 265 toneladas, que incluem a carga, o peso do corpo do avião e do combustível. Atualmente, existem cerca de 222 desses quadrimotores voando pela Força Aérea dos Estados Unidos.

C-130 Hercules