'O Terminal'? Lista de deportação dos EUA inclui países que já não existem

As recentes polêmicas envolvendo a promessa de deportação em massa do presidente Donald Trump (EUA) fez uma lista do fim de 2024 vir à tona. Nela, constam as nacionalidades de 1,5 milhão de estrangeiros na lista para serem deportados, mas que não estão sob custódia do governo do país norte-americano.

O documento foi obtido pela rede de TV Fox News, e os dados se referem aos números de novembro de 2024.

Países que não existem mais

Entre todas as nacionalidades, algumas despertam a curiosidade por já não existirem mais. É o caso da URSS, Tchecoslováquia e da Iugoslávia, Sérvia e Montenegro, deixando incerto como seriam os voos de deportação.