Pyka, Epic, Pilatus: empresas lançam aeronaves no Brasil de olho no agro

Outra aeronave que passou a ser trazida ao Brasil recentemente é a nova versão do Pilatus PC-24. Ela também ganhou destaque entre integrantes do agronegócio, já que é um jato que tem capacidade de pousar em pistas sem preparo, como as de terra.

Um sistema de defletores no trem de pouso e sob a asa evitam que pedriscos ou outras sujeiras que possam estar na pista entrem nos motores do avião, o que causaria sérios danos. O modelo mais recente começou a operar Brasil em 2024, e o PC-24 já tem 15 unidades voando com matrícula nacional.

Também trazido pela Synerjet, esse avião de fabricação suíça é finalizado nos Estados Unidos antes de ser entregue no mercado brasileiro. Como possui uma porta de carga maior que outros modelos similares, além de um sistema de trilhos que permitem prender carga a bordo, esse avião pode ser usado em uma configuração mista, levando passageiros ou um carregamento simultaneamente.

Interior do Pilatus PC-24, oferecida pela Amaro Aviation em modelo de propriedade compartilhada. O avião pode pousar em pistas de terra Imagem: Divulgação/Amaro Aviation

Ficha técnica

Modelo: Pilatus PC-24

Velocidade: 815 km/h

Tamanho da pista: 940 metros para decolagem e 734 metros para aterrissagem

Peso máximo de decolagem: 8.500 kg

Envergadura: 17 metros

Comprimento: 16,8 metros

Altura: 5,3 metros

Autonomia: 3.778 km de distância

Capacidade: Até 11 passageiros, além do piloto