Avião de queda em SP é versão mais nova do que caiu com Marília Mendonça

Uma das principais mudanças no F90 foi a adoção de uma cauda em "T", com o estabilizador horizontal posicionado no topo do estabilizador vertical, estrutura essencial para manter o equilíbrio da aeronave durante o voo.

Além disso, o modelo incorporou o desenho das asas do King Air E90, recebeu instrumentos modernizados na cabine e um novo sistema de comunicação, superando seus antecessores em tecnologia. Uma variante, o F90-1, foi desenvolvida com maior capacidade.

Avião King Air F90 de matrícula PS-FEM que caiu na manhã desta sexta-feira (7) na região da Barra Funda Imagem: Instagram/carpena

Entre 1979 e 1983, foram fabricadas 203 unidades do F90. Atualmente, no Brasil, 40 King Air F90 estão em condições regulares de voo, conforme dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

O avião acidentado (matrícula PS-FEM) foi fabricado em 1981 e estava registrado em nome da empresa Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos Ltda.