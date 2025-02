Panqueca, balsa voadora e mais: os aviões mais esquisitos da história?

O Beluga, da Airbus, é o cargueiro com o maior volume de transporte da atualidade. Existem dois modelos, o Beluga ST e o Beluga XL, que, apesar de diferentões, são bem-sucedidos.

O ST é veio ao Brasil em 2022 trazendo o helicóptero mais caro do mundo, um ACH160, pertencente a Beto Sicupira, sócio da Americanas. O modelo mais novo é o Beluga XL, adaptação do A330, maior que o seu antecessor e com mais capacidade de carga.

As duas versões são utilizados para transporte de peças das demais aeronaves da Airbus entre as fábricas da companhia na Europa e, no caso do Beluga ST, também presta serviços para outras empresas.

*Com reportagem de outubro de 2023